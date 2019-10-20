音樂老師否認製造噪音 法官勘驗光碟傳出「警報聲」

2019-10-20 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



柯姓音樂老師長年以噪音妨害社區安寧，經8名鄰居請求損害賠償，他否認犯行，但88名住戶連署建請市府執行公權力協助維護社區安寧，法官當庭勘驗住家提供的錄音光碟，半夜傳出巨大警報聲、鼓聲、嗩吶或薩克斯風樂器、爵士樂等聲響，聲音頻率高亢刺耳，判決柯賠償8名鄰居共45萬元。 可上訴二審。

8名鄰居指出，與柯同為社區住戶，且為左右或上下樓鄰居。柯長年以來都有噪音妨害社區安寧之問題。不分白天黑夜大聲播放音樂、廣播、影片或彈奏樂器等，使相鄰住戶長期不堪其擾，他們多次向管委會反映，柯接獲檢舉後不思改進，反而更大聲且頻繁製造噪音擾鄰。

至去年，柯以噪音擾鄰舉動並未減緩，甚至有變本加厲之趨勢，有時會撥放小孩尖叫吵鬧聲音，企圖誤導噪音是其他住戶發出，經住戶多次報警，柯均置之未理。

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他們在員警建議下，自行加裝攝影機蒐證自保，未料柯竟拿東西蓋住攝影機，甚至反於自家門外、電梯口架設攝影機，待鄰居回家後，即開始大聲製造噪音，或見他報警後，於警察到場後即開啟私設警報器直至警察離去，或是假裝不在家，拒絕出面處理。8名鄰居遂請求損害賠償。

柯否認犯行，強調他是一個人居住，並無如鄰居所述常年製造噪音、穿木屐在家裡用力踩木板、甩門等製造噪音。他們分居4個不同的地點，有的住的地方隔了8道水泥牆、有的隔了6道水泥牆、有的隔2道水泥牆，1道水泥牆根據維基百科可以隔掉50分貝的聲音，隔8道水泥牆是400分貝，等於被告在家裡製造出超過400分貝的噪音才聽得到，但是實際上130分貝的噪音人就會瘋掉死亡，代表他沒有製造像鄰居形容的那般無法令人忍受的噪音。

柯為音樂老師，非科班出身，購買房子為教學多年所累積，購屋時即多花30多萬元做隔音設備之裝潢，他的房子在頂樓，兩面臨路、三面開窗，平日亦不安靜，除了頂樓加壓馬達24小時不間斷之噪音，鄰居冷氣室外機噪音、小孩半夜吵鬧、外面車聲、人聲皆清晰可聞，這些聲音也妨害他人居住安寧。

不過，法官查出該社區管委會通知柯「台端不定時製造樂器及音樂聲響，已嚴重影響社區住戶安寧，本會依規定促請台端立即改善…」，並有社區住戶88人並簽署連署書，建請市政府相關權責單位執行公權力協助社區維護安寧。

法官當庭勘驗原告提出住家內錄音光碟部分音檔結果，柯的住處確有傳出巨大警報聲、鼓聲、嗩吶或薩克斯風樂器、爵士樂等聲響，聲音頻率高亢刺耳，時間為晚間，並有警員到場處理，向柯反映音樂噪音後，柯當場向鄰居道歉表示會改善。