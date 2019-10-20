親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

強國為何鼓勵夜生活 原來這危機已迫在眉睫

不爽籃網老闆親中 香港抗爭支持者赴NBA籃網賽場示威

音樂老師否認製造噪音 法官勘驗光碟傳出「警報聲」

2019-10-20 10:52聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

柯姓音樂老師長年以噪音妨害社區安寧，經8名鄰居請求損害賠償，他否認犯行，但88名住戶連署建請市府執行公權力協助維護社區安寧，法官當庭勘驗住家提供的錄音光碟，半夜傳出巨大警報聲、鼓聲、嗩吶或薩克斯風樂器、爵士樂等聲響，聲音頻率高亢刺耳，判決柯賠償8名鄰居共45萬元。 可上訴二審。

8名鄰居指出，與柯同為社區住戶，且為左右或上下樓鄰居。柯長年以來都有噪音妨害社區安寧之問題。不分白天黑夜大聲播放音樂、廣播、影片或彈奏樂器等，使相鄰住戶長期不堪其擾，他們多次向管委會反映，柯接獲檢舉後不思改進，反而更大聲且頻繁製造噪音擾鄰。

至去年，柯以噪音擾鄰舉動並未減緩，甚至有變本加厲之趨勢，有時會撥放小孩尖叫吵鬧聲音，企圖誤導噪音是其他住戶發出，經住戶多次報警，柯均置之未理。

他們在員警建議下，自行加裝攝影機蒐證自保，未料柯竟拿東西蓋住攝影機，甚至反於自家門外、電梯口架設攝影機，待鄰居回家後，即開始大聲製造噪音，或見他報警後，於警察到場後即開啟私設警報器直至警察離去，或是假裝不在家，拒絕出面處理。8名鄰居遂請求損害賠償。

柯否認犯行，強調他是一個人居住，並無如鄰居所述常年製造噪音、穿木屐在家裡用力踩木板、甩門等製造噪音。他們分居4個不同的地點，有的住的地方隔了8道水泥牆、有的隔了6道水泥牆、有的隔2道水泥牆，1道水泥牆根據維基百科可以隔掉50分貝的聲音，隔8道水泥牆是400分貝，等於被告在家裡製造出超過400分貝的噪音才聽得到，但是實際上130分貝的噪音人就會瘋掉死亡，代表他沒有製造像鄰居形容的那般無法令人忍受的噪音。

柯為音樂老師，非科班出身，購買房子為教學多年所累積，購屋時即多花30多萬元做隔音設備之裝潢，他的房子在頂樓，兩面臨路、三面開窗，平日亦不安靜，除了頂樓加壓馬達24小時不間斷之噪音，鄰居冷氣室外機噪音、小孩半夜吵鬧、外面車聲、人聲皆清晰可聞，這些聲音也妨害他人居住安寧。

不過，法官查出該社區管委會通知柯「台端不定時製造樂器及音樂聲響，已嚴重影響社區住戶安寧，本會依規定促請台端立即改善…」，並有社區住戶88人並簽署連署書，建請市政府相關權責單位執行公權力協助社區維護安寧。

法官當庭勘驗原告提出住家內錄音光碟部分音檔結果，柯的住處確有傳出巨大警報聲、鼓聲、嗩吶或薩克斯風樂器、爵士樂等聲響，聲音頻率高亢刺耳，時間為晚間，並有警員到場處理，向柯反映音樂噪音後，柯當場向鄰居道歉表示會改善。

法官認定，柯確有於住處不分日夜不定時大聲播放音樂或彈奏樂器等，產生音響巨大刺耳，致使相鄰住戶長期不堪其擾多次向管委會反映及報警處理，柯製造聲響，已超越一般人社會生活所能忍受程度，而達侵害他人居住安寧程度，因此判決柯賠償8名鄰居共45萬元。

柯姓音樂老師以噪音妨害社區安寧，經8名鄰居請求損害賠償，他否認犯行，法官當庭勘驗...
柯姓音樂老師以噪音妨害社區安寧，經8名鄰居請求損害賠償，他否認犯行，法官當庭勘驗住家提供的錄音光碟，半夜傳出巨大警報聲、鼓聲、嗩吶或薩克斯風樂器、爵士樂等聲響，聲音頻率高亢刺耳，判決柯賠償8名鄰居共45萬元。 可上訴二審。圖／本報資料照
分享

噪音攝影警察
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

影／暴力集團討債逼良為娼 年輕女欠債被迫脫衣陪酒

2019-10-20 11:12

兩岸詐團詐1264支原廠iPhone 台灣大哥大求償獲賠

2019-10-20 07:47

移民署執行全國查察 查處387人籲逾期者自行到案

2019-10-20 00:13

開百萬名車專送非法移工避耳目 查緝人員盯上抓人

2019-10-19 23:11

韓國瑜造勢遭丟雞蛋 警政署：譴責暴力加強維安

2019-10-19 22:06

婦人被騙40萬退休金 警追到車手願還一半

2019-10-19 21:50

韓家軍護衛隊被砸中雞蛋 警方：全力偵辦不容許暴力

2019-10-19 20:52

纖腿按摩後慘留15道傷 美容師搬儀器上法庭仍翻不了盤

2019-10-19 16:35

捷運站口強迫推銷還搶現金 3男賣愛心卡被送辦

2019-10-19 14:58

下士躲營區簽賭欠債 博弈業者報告連長揭發他

2019-10-19 13:39

他收29張「私宅照」才驚家被侵入 徵信社人員被判拘役

2019-10-19 11:54

影／暗夜追著女店員露下體自淫 猥褻男被抓時辯稱看經書

2019-10-19 11:51

慾男偷約小六女童嘿咻5次 事後還送她上學被老師抓包

2019-10-19 11:26

宜蘭醉客誤認小黃故意載錯 勒頸運匠被上銬送辦

2019-10-19 11:00

直播主遭當街圍毆警逮6人 知情者：他白嫖欠揍

2019-10-19 10:34

教育部：陸生破壞連儂牆 恐被撤銷入境許可

2019-10-19 10:14

男子欠錢神隱 債主藉送早餐騙開門砍人

2019-10-19 08:48

男子深夜談判遭砍4刀 只因積欠6萬元未還

2019-10-19 08:27

年輕印尼女看護上圍傲人 男子襲胸虧大了

2019-10-19 08:16

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

這媽媽太會煮！她當家教被養胖 「浮誇菜色」驚呆網友

2019-10-19 18:59

婦人被騙40萬退休金 警追到車手願還一半

2019-10-19 21:50

台灣網紅踩踏「飛機殘骸」被罵爆！她急道歉還原真相

2019-10-19 21:22

下士躲營區簽賭欠債 博弈業者報告連長揭發他

2019-10-19 13:39

開百萬名車專送非法移工避耳目 查緝人員盯上抓人

2019-10-19 23:11

3歲童傷痕累累疑遭父施暴 阿公申請保護令

2019-10-20 00:09

國慶日約女上摩鐵 男子白嫖兼乾洗被反將一軍

2019-10-19 17:14

兩岸詐團詐1264支原廠iPhone 台灣大哥大求償獲賠

2019-10-20 07:47

港女命案管轄權 法務部駁斥香港法庭

2019-10-19 22:11

泰山鐵皮工廠火警 化工建材悶燒竄惡臭與濃煙

2019-10-19 19:29

未給付60萬和解金又斷訊 性侵犯緩刑5年被撤銷

2019-10-20 06:43

後龍機車店鐵皮屋暗夜大火 疏散6人1人送醫

2019-10-20 08:26

國道車禍！火燒車駕駛及時逃出 有繫安全帶輕傷

2019-10-19 17:27

韓國瑜造勢晚會人多 男子不滿警方交管涉妨害公務法辦

2019-10-19 22:23

他收29張「私宅照」才驚家被侵入 徵信社人員被判拘役

2019-10-19 11:54

遠洋漁船船長中風 巡護八號千里救人送抵馬紹爾

2019-10-19 12:30

捷運站口強迫推銷還搶現金 3男賣愛心卡被送辦

2019-10-19 14:58

阿嬤家門口有眼鏡蛇 海巡幫捕捉

2019-10-19 13:02

52歲男子嘿咻12歲女童 挨告

2019-10-19 23:51

韓家軍護衛隊被砸中雞蛋 警方：全力偵辦不容許暴力

2019-10-19 20:52

18道雷射光射向天際 普悠瑪死者家屬：事件結束也要放下了

2019-10-19 21:39

老農自家菜園蹲地種菜皮夾被扒 沒追到跌滿身泥

2019-10-19 19:30

影／暗夜追著女店員露下體自淫 猥褻男被抓時辯稱看經書

2019-10-19 11:51

移民署執行全國查察 查處387人籲逾期者自行到案

2019-10-20 00:13

港女案凶嫌願來台 士檢：不符自首要件僅算投案

2019-10-19 14:24

韓國瑜造勢遭丟雞蛋 警政署：譴責暴力加強維安

2019-10-19 22:06

酒駕撞大貨車 逾三百萬元保時捷毀了

2019-10-19 23:46

音樂老師否認製造噪音 法官勘驗光碟傳出「警報聲」

2019-10-20 10:52

2越南移工藏身豬肉攤切豬肉、拔豬毛 移民署查獲

2019-10-19 19:38

纖腿按摩後慘留15道傷 美容師搬儀器上法庭仍翻不了盤

2019-10-19 16:35

自備磁扣拆除器偷賣場成衣 男子躲不過電眼

2019-10-19 16:39

港女命案凶嫌想來台投案 刑事局收到港警來函

2019-10-19 14:39

影／新莊深夜遭超跑引擎聲轟炸 警：加強巡邏

2019-10-19 11:56

造勢場合遭丟雞蛋 警政署：加強韓國瑜維安

2019-10-19 21:59

港女案陸媒指台灣卸責 法務部：未曾推卸責任

2019-10-19 15:04

影／普悠瑪事故將周年 黃國昌：台鐵別忘了該負的責任

2019-10-19 21:33

林鄭月娥：港府將安排箱屍凶嫌來台 陸委會：別具用心

2019-10-19 13:10

失聯移工夫妻檔落網 合吃泡麵饑寒交迫

2019-10-20 10:10

警察進彈子房不抓人 高市警邀少年進撞球場

2019-10-19 17:17

影／暴力集團討債逼良為娼 年輕女欠債被迫脫衣陪酒

2019-10-20 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top