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問廁所口音露了餡 專勤隊工地查獲失聯移工

2019-10-20 10:04聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊昨日執行全國擴大聯合查緝行動，共計查獲42人，其中包含非法外來人口15人、非法雇主25人、非法仲介2人，成果豐碩。

雲林專勤隊結合雲林縣警察局、調查局、憲兵隊及勞工處等單位，前往雲林外來人口易聚集的熱點場所，展開掃蕩行動。

專勤隊前往疑似有失聯移工非法工作的大型工地查察，工地負責人原本堅稱都是僱用台灣勞工，絕對沒有違法聘僱失聯移工，當大家在工地辦公室旁交談時，突然有人從工地內狂奔出來，冷不防冒出一句充滿濃濃外國口音的「老闆～廁所在哪裡？」

查緝經驗豐富的專勤隊人員，馬上識破該名男子是失聯移工，結果手到擒來將其帶回調查，站在一旁的工地負責人則是目瞪口呆、面色鐵青。

該名移工說，因為肚子突然很痛實在忍不住，才會一時心急將移民官當作老闆，實在後悔不已，讓專勤人員聽了也是啞然失笑。

雲林縣專勤隊隊長趙志成表示，提醒國人千萬不要心存僥倖，非法僱用外來人口從事非法工作，一旦被查獲依據就業服務法將裁處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再次違反更涉及刑責，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。

也呼籲仍滯留在台的非法外來人口盡速向各縣市專勤隊投案，才可以早日回家，也歡迎熱心民眾踴躍撥打該隊檢舉專線05-534-6119。

移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊昨日執行全國擴大聯合查緝行動，共計查獲42人，其中...
移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊昨日執行全國擴大聯合查緝行動，共計查獲42人，其中包含非法外來人口15人、非法雇主25人、非法仲介2人記者李京昇／翻攝
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移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊昨日執行全國擴大聯合查緝行動，共計查獲42人，其中...
移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊昨日執行全國擴大聯合查緝行動，共計查獲42人，其中包含非法外來人口15人、非法雇主25人、非法仲介2人。記者李京昇／翻攝
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