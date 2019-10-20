兩岸詐團詐1264支原廠iPhone 台灣大哥大求償獲賠

2019-10-20 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



兩岸詐團利用蘋果手機保固期內如無法開機可免費換新機，由大陸成員提供山寨機，再由台灣成員拿到台灣大哥大的維修中心換回原廠機，詐得1264支蘋果手機，使台灣大哥大損失慘重，請求損害賠償，台中地院判決台籍詐團成員鄭男、楊男、林女共賠償台灣大哥大2965萬餘元。

檢方查出，鄭男等人與中國大陸地區綽號「維修李」、「小吳」男子勾結，先後在台灣大哥大股份有限公司采固及文心維修中心林姓站長利用電腦連線至美商蘋果公司專有網站以輸入帳號及密碼，查詢仍在1年保固期間內且屬台灣大哥大公司保固的iPhone6、iPhone6Plus手機序號。

鄭男收受中國大陸地區所寄送的偽造具有保固期間內手機序號，且無法開機，仿冒iPhone6 iPhone6Plus手機，將手機送台灣的維修中心，向維修中心工程師佯稱自台灣大哥大購得手機卻無法正常開機。

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致不知情的維修中心工程師誤認為手機係自台灣大哥大購得但無法正常開機，予以收受並依蘋果公司所訂保固規範僅能檢視SIM卡托盤上所載手機序號後更換真品同款新機予楊男。

楊男旋將換得真品手機交付給鄭男，鄭再將手機拿給中國大陸地區不詳年籍之人，依微信通訊軟體所告知指定人並收取每支手機新台幣2000元報酬。

台灣大哥大公司將送修手機轉送至蘋果公司位於新加坡之故障手機收受處，即可自蘋果公司處取回與送修手機同等數量手機，惟經蘋果公司檢視察覺有異後報警而循線查獲。

台中地檢署依加重詐欺等罪起訴起訴維修中心林姓站長，以及鄭男、楊男、林女等4人，林姓站長否認犯行，辯稱沒有做起訴書所說查詢尚在保固期內，由台灣大哥大售出的蘋果手機序號，也沒有辦法進入蘋果的系統內查。

一、二審法官查出任卷內復查無任何蘋果公司提供林姓站長其帳號密碼登入或查詢紀錄，亦無收受大陸地區快遞或包裹紀錄，遂以罪嫌不足，判處林姓站長無罪。

法官查出，鄭男等人於2015年以大陸山寨機詐得1264支新機，其中鄭與楊詐得790支新機，林女詐得474支新機，依加重詐欺罪將鄭男刑刑3年、楊男2年、林女1年。