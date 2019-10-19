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韓國瑜造勢遭丟雞蛋 警政署：譴責暴力加強維安

2019-10-19 22:06聯合報 記者李奕昕／台北即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜晚間在台南市參加造勢晚會，離開時遭人丟擲雞蛋，警政署發聲明譴責暴力行為，呼籲民眾對選舉活動保持理性，表示會再加強韓國瑜的維安，要求台南市警察局儘速辨識暴力行為者依法偵辦，絕不容許挑釁公權力。

國民黨總統參選人韓國瑜遭人丟擲雞蛋，警政署譴責暴力行為，將加強維安。圖／警政署提...
國民黨總統參選人韓國瑜遭人丟擲雞蛋，警政署譴責暴力行為，將加強維安。圖／警政署提供
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國民黨總統參選人韓國瑜遭人丟擲雞蛋，警政署譴責暴力行為，將加強維安。記者邵心杰／...
國民黨總統參選人韓國瑜遭人丟擲雞蛋，警政署譴責暴力行為，將加強維安。記者邵心杰／攝影
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韓國瑜警察
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