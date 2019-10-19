韓家軍護衛隊被砸中雞蛋 警方：全力偵辦不容許暴力

國民黨總統參選人韓國瑜結束台南首場造勢晚會，晚間7點55分在南區金華路、永華路口，韓上車離場前，揮手致意，突有人朝韓丟雞蛋，大約3公尺外平拋，韓家軍護衞隊一人被丟到帽子部位，二名護衛隊背部受波及，不過並沒有擊中韓國瑜，隨著離場。台南市警六分局說，警方正調閱監視器積極偵辦，絕不容許暴力行為挑釁公權力。