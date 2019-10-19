纖腿按摩後慘留15道傷 美容師搬儀器上法庭仍翻不了盤

2019-10-19 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市林姓女子愛美，定期會預約美妍館美體按摩課程，前年卻慘遭美容按摩儀器探頭刮傷白皙纖腿，留下15道長短不一的刮痕，最長一道傷痕甚至長達15公分，氣憤提告陳姓女美容師業務過失傷害，雙方纏訟1年餘，高雄高分院近日駁回陳姓美容師上訴，維持一審判決拘役50日，得易科罰金，全案確定。

林女前年12月9日向美妍館預約美體按摩課程，課程結束後卻頻頻覺得腿部有刺痛感，先致電美妍館詢問症狀是否正常，美妍館店長回覆，應是精油所引起的正常刺辣感，她才不以為意，沒想到晚上老公返家後，驚見她腿部有傷痕，「嚇了一跳」，趕緊拍照存證，林女就醫，並告陳姓美容師涉嫌業務過失、害她受傷。

林女表示，自己享受瘦身課程長達10餘年，每周固定從事2、3小時美體按摩，「我可以承受很大力的震動」，也自知皮膚白皙透薄，療程後出現瘀青也屬正常，「但不可能割傷」。陳姓美容師坦承曾以美容按摩儀器，替林女瘦身保養，但矢口否認犯業務過失傷害。她當庭辯稱，該美容儀器是全新的，事前也是用過，都沒有問題。

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陳姓美容師一審時供稱，該套美容按摩儀器採吸放原理，不會對人體造成刮傷，還稱林女當下沒反應疼痛，反而要求加強力道，甚至直接預約下次課程。再者，林女若真的負傷、疼痛不已，不可能還先赴約與朋友聊天，拖到隔日才就診，「有違常理」，懷疑林女求償50萬元的動機不單純。

經查，有疑慮的美容儀器附有4塊金屬，橋頭地方法院將林女傷勢照片送刑事局鑑定比對，發現林女瘀傷、割傷痕跡集中臀部、大腿後側，且刮傷痕跡幾乎都是長條、平行傷痕，符合該機器反覆直線推拉模式。橋頭地院一審依業務過失傷害罪，判處陳姓美容師拘役50日，得易科罰金5萬元。

然而，陳姓美容師不服判決，再上訴高等法院高雄分院，並透過辯護人提出一台美容按摩儀器，想證明該儀器並不會刮傷顧客。二審合議庭卻認為，因時隔將近2年，無法證明該台儀器就是當初替林女按摩的儀器，況且，儀器也可能因人為操作不當造成使用人刮傷，並非一定是儀器本身所致。