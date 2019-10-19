下士躲營區簽賭欠債 博弈業者報告連長揭發他

2019-10-19 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



馬祖防衛指揮部北高守備大隊孫姓下士，趁去年在高雄陸軍步兵訓練指揮部受訓時，多次在營區內登入博弈網，下注押標亞洲東盟籃球、美式泳上曲棍球等運動競賽，卻輸得一蹋糊塗，拖欠2萬5千元賭債，博弈網站業者於是去電通報孫姓下士直屬連長，揭發他博弈行為。高雄地院依在營區賭博罪，科罰孫姓下士4萬元，得易服勞役40日，緩刑2年。

孫姓下士去年7月15日至21日期間，在高雄鳳山陸軍步兵訓練指揮部受訓，卻在受訓期間接觸到博弈網站「全盟網」，不假思索註冊成為會員，隨後多次在營區內，下注押標亞洲東盟籃球、美式泳上曲棍球等運動競賽結果；每次下注1千元，贏者實拿960元，輸者則1千元全付諸流水，每周一計算前一周輸贏總和。

孫姓下士沉迷對賭，因此欠下2萬5千元賭債還不出來，博弈網站業者於是找上門，直接打電話告知營上連長，孫遭憲兵指揮部馬祖憲兵隊查辦。孫坦承犯行，供述與連長知獲的情節相符，再加上有簽賭網站業者翻攝給連長的訊息截圖，高雄地檢署認定孫姓下士涉嫌在營區賭博罪，罪證明確，提起公訴。

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業經高雄地院審理，認為孫姓下士正值青年，卻不以正當管道賺錢，反而在服役所屬單位營區下注賭博財物，違反軍紀，行為有所不該。但念在他因一時失慮觸法，犯後坦承犯行，依在營區賭博罪判罰4萬元，得易服勞役40日，緩刑2年，並命他支付公庫3萬元，可上訴。