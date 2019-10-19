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公路總局估6億元重建南方澳大橋 建議混凝土型式

他收29張「私宅照」才驚家被侵入 徵信社人員被判拘役

2019-10-19 11:54聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

王姓徵信社員工去年奉公司指令，赴高雄市左營區一棟大樓蒐證，目標是家住該棟大樓7樓的薛姓男子。然而，王姓徵信社人員卻擅自推開大樓公共大門，直接搭電梯上7樓，出沒薛男私宅周遭，還瘋狂按快門拍攝薛宅門牌、居住環境影像多達29張，事後將照片傳送給薛男，意思不明。橋頭地院依無故侵入他人住宅罪，判處王姓徵信社人員拘役20日，得易科罰金。

判決指出，王姓徵信社人員去年3月底奉指令至左營某大樓探查，按了門鈴後無回應，他就直接推開大樓公共大門，大喇喇搭乘電梯直上目標樓層，環視周遭後又徒步走上頂樓層朝下察看，隨後才緩緩走下樓離開，並將方才拍攝的照片傳送給薛男。

薛男收到照片後，赫然發現自家住處大樓遭王姓徵信社人員無故侵入，隨即報警處理，指控他涉嫌侵入住宅，橋頭地檢署依法提起公訴。

業經橋頭地院審理指出，王姓徵信社人員未獲薛家人同意，就憑一己之意擅自潛入社區大樓樓梯間，不僅侵犯他人居住安寧、安全及空間自主權，他還將該些偷拍的門牌、居住環境的照片傳送給薛男，動機詭異，定會造成薛男心理壓力，實屬不該。

法官考量王姓徵信社人員是受公司只是前往蒐證，潛入大樓時間並不算太長，且犯後坦承犯行，手段還算平和，依無故侵入他人住宅罪，判處王姓徵信社人員拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

王姓徵信社人員無故侵入目標住宅大樓，遭橋頭地院依無故侵入他人住宅罪，判處王姓徵信...
王姓徵信社人員無故侵入目標住宅大樓，遭橋頭地院依無故侵入他人住宅罪，判處王姓徵信社人員拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。示意圖／ingimage
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