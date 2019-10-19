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慾男偷約小六女童嘿咻5次 事後還送她上學被老師抓包

2019-10-19 11:26聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園劉姓男子上網認識1名12歲國小女童，竟不顧她未成年，今年4、5月接連約她出門見面，還到汽車旅館發生5次性行為，最後更大膽載她到學校上課，結果老師察覺可疑，通報家長全案才曝光；劉均坦承犯行，女童卻說沒想讓他受處罰，檢方偵結依5個對未滿14歲女子性交罪嫌起訴他。

檢警調查，劉男（52歲）去年3月底透過網路認識，彼此時常聊天逐漸熟識，劉明知對方未成年仍約她出來見面，從今年4月27日至5月11日，短短2個禮拜就找女童出來5次，每次都到汽車旅館發生性行為，直到最後一次結束後劉帶著她到學校上課。

所幸學校老師有所警覺，見女童在陌生人陪同下到校，隨即通報她的父親，在家人詢問之下才曝光，女童爸爸立刻報警對劉提告；檢方訊時，劉坦承知道女童當時念國小6年級，也承認開車載她去汽車旅館發生5次性行為。

檢方調閱汽車旅館住宿紀錄、監視器影像等，發現劉確實在上開5次時間入住，且校方人員也指出，女童曾經在那段時間有缺席活動，另醫院驗傷也發現她下體有撕裂傷。

女童則證稱，和劉男發生5次性行為，但過程中對方沒有推她，自己也沒說不想要，只有說會痛，劉沒有給她錢或對價，只有帶她去便利商店吃零食；女童還說，不想對劉提告，也沒想讓他受到處罰。

檢方認為，劉主觀上應無違反女童意願強制性交，且本件查無相關錄音、錄影或是驗傷紀錄等，可佐證劉有強暴、脅迫犯行，偵結認定劉男犯嫌明確，依5個對未滿14歲女子性交罪嫌起訴他。

劉男約年僅12歲的小六女童到汽車旅館性交，檢方依5個對未滿14歲女子性交罪嫌起訴...
劉男約年僅12歲的小六女童到汽車旅館性交，檢方依5個對未滿14歲女子性交罪嫌起訴他。示意圖／ingimage
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汽車旅館性行為零食
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