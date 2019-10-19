直播主遭當街圍毆警逮6人 知情者：他白嫖欠揍

2019-10-19 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ／台北即時報導



台北市1名黃姓男子日前在萬華區昆明街上遭楊姓男子等6人圍毆，警方獲報後隔日便將涉案6人帶回，雖楊男等人事後稱其是因黃男「白嫖」1名女性友人，他們才為其出氣，但黃男否認白嫖情事，並告楊等人強盜罪，警方詢後將涉案6人依涉強盜罪嫌送辦。

警方表示，9月22日晚上11時許，年約30歲的黃男在昆明街上一處巷弄內遭6名男子圍毆，導致黃全身受擦挫傷，他向警方報案求助，並指稱自己的包包及1條金項鍊都被搶走了；警方獲報後於案發隔日就將年約42歲的楊姓男子等6人帶回偵詢。

據知情者指出，楊男等人是因黃男曾多次與女子相約從事性交易，「白嫖」過後又以假槍、假警證威脅搶走女子錢財，楊等人知情後發現其中有1名女性友人受害，當晚在萬華區與黃相遇，便決定為友人出氣；當時先搶走黃男包包時，也是為了避免黃男身上「真的有帶槍」會擦槍走火，沒有要搶奪黃男錢財之意。

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