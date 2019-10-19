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綠營以為在放假...其實反攻的火種 正被韓國瑜悄悄點燃

男子欠錢神隱 債主藉送早餐騙開門砍人

2019-10-19 08:48聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

劉姓男子不滿林姓男子有錢玩線上遊戲，卻不肯償還5000元債務，2年前夥同友人吳姓男子登門追討，先透過沈姓男子假藉送早餐上門，取信林男妹妹開門後，劉吳二人持刀闖入逞凶，林男妹妹驚見哥哥遭劉男及吳男持刀捅傷，當場大聲尖叫，劉男還口出惡言恫嚇說，「不要大聲喧嘩，不然直接全家處理掉。」

林男送醫時一度命危，經緊急開刀才救回一命。新北地院今年6月已依殺人未遂、恐嚇、侵占等罪，判處劉男8年徒刑；吳男依殺人未遂罪，判處5年6個月；日前將沈男依共同傷害罪判刑2年，可上訴。

判決指出，劉姓男子2年前在線上遊戲看見曾向他債款5000元的林姓男子也上線，不滿林男有錢玩遊戲卻欠債不還，打電話追討，反遭林男嗆聲，雙方隔空發生口角爭執，埋下殺機。劉男不爽林男如此囂張，先到桃園向廖姓友人借車代步，由友人劉姓男子提供開山刀、水果刀各一把，再邀吳姓男子陪同，驅車前往新北市樹林區找林男討債。

劉男找來雙方共同友人沈姓男子，打電話確認林男在家，藉口送早餐為由，騙林男妹妹開門，劉男和吳男一進門，撞見林男還在玩線上遊戲，更是怒火攻心，亮出開山刀對林男說，「是男人就出去到外面再談。」因林男不肯，劉男竟揮刀由上往下朝林男頭部砍去，林男後退閃避，反遭持水果刀站在其後方的吳男刺中背部，當場血流如注，送醫急救撿回一命。

新北地院已於今年6月已依殺人未遂、恐嚇、侵占等罪，判處劉男8年徒刑；吳男依殺人未遂罪，判處5年6個月；日前將沈男依共同傷害罪判刑2年，仍可上訴。

新北市沈姓男子為替人討債，藉口送早餐為由，騙被害人林姓男子妹妹開門，導致林男遭人...
新北市沈姓男子為替人討債，藉口送早餐為由，騙被害人林姓男子妹妹開門，導致林男遭人砍傷，新北地院依共同傷害罪判處沈男2年徒刑。示意圖／Ingimage
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殺人恐嚇線上遊戲新北
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