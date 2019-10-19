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綠營以為在放假...其實反攻的火種 正被韓國瑜悄悄點燃

男子深夜談判遭砍4刀 只因積欠6萬元未還

2019-10-19 08:27聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市黃姓男子不滿蘇姓男子積欠6萬元債務未還，去年中相約談判，蘇男搭友人汽車到場，才走下車，雙方才說了幾句話，就遭黃男持西瓜刀揮砍多刀，蘇男因身中四刀，躲回友人車上才安全逃離現場。新北地院考量雙方已達成和解，日前依重傷未遂罪判處黃男3年徒刑，可上訴。

判決指出，黃姓男子不滿蘇姓男子積欠6萬元債務未還，多次催討無果，去年6月中，雙方相約在土城區中央路一處加油站旁談判，當天凌晨2時，蘇男搭乘陳姓友人汽車赴約，見黃男駕駛一輛白色賓士汽車到場，便下車上前與黃男對話。

雙方因一言不合，黃男竟持西瓜刀追砍，導致蘇男雙臂及左右背部各中一刀，蘇男快步躲回陳姓友人汽車逃離，才躲過一劫，自行救醫後向警方報案提告。

黃男供稱，因不滿蘇男不還錢且口氣又不佳，一時氣憤，才持西瓜刀追砍蘇男，他辯稱，只是想嚇唬及教訓一下蘇男，才朝其手臂揮砍3刀，並無殺人意圖。

新北地院審理後，考量黃男母親事後出面協調，願賠償12萬5000元，但要扣除蘇男先前所欠6萬債務，因雙方已達成和解，蘇男也同意撤告，日前依重傷未遂罪判處黃男3年徒刑，仍可上訴。

新北市黃姓男子不滿蘇姓男子積欠6萬元債務未還，去年2人相約談判，蘇男遭黃男持西瓜...
新北市黃姓男子不滿蘇姓男子積欠6萬元債務未還，去年2人相約談判，蘇男遭黃男持西瓜刀連砍4刀，新北地院依依重傷未遂罪判處黃男3年徒刑。圖／報系資料照
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