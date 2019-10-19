男子深夜談判遭砍4刀 只因積欠6萬元未還

2019-10-19 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



新北市黃姓男子不滿蘇姓男子積欠6萬元債務未還，去年中相約談判，蘇男搭友人汽車到場，才走下車，雙方才說了幾句話，就遭黃男持西瓜刀揮砍多刀，蘇男因身中四刀，躲回友人車上才安全逃離現場。新北地院考量雙方已達成和解，日前依重傷未遂罪判處黃男3年徒刑，可上訴。

判決指出，黃姓男子不滿蘇姓男子積欠6萬元債務未還，多次催討無果，去年6月中，雙方相約在土城區中央路一處加油站旁談判，當天凌晨2時，蘇男搭乘陳姓友人汽車赴約，見黃男駕駛一輛白色賓士汽車到場，便下車上前與黃男對話。

雙方因一言不合，黃男竟持西瓜刀追砍，導致蘇男雙臂及左右背部各中一刀，蘇男快步躲回陳姓友人汽車逃離，才躲過一劫，自行救醫後向警方報案提告。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

黃男供稱，因不滿蘇男不還錢且口氣又不佳，一時氣憤，才持西瓜刀追砍蘇男，他辯稱，只是想嚇唬及教訓一下蘇男，才朝其手臂揮砍3刀，並無殺人意圖。