年輕印尼女看護上圍傲人 男子襲胸虧大了

2019-10-19 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



新北市陳姓男子2年前透過仲介公司，僱用印尼籍女看護照顧母親，見女看護年輕且雙峰頗傲人，一時色心大起，伸狼爪襲胸，女看護驚嚇閃躲仍被得逞，向仲介公司哭訴後提告。新北地院日前依強制猥褻罪，判處陳男6個月徒刑，得易科罰金18萬元，可上訴。

新北市陳姓男子僱請印尼籍女看護照顧高齡中風母親，禁不住年輕的女看護，擁有一對傲人的雙峰，一時色心大發，竟強行伸手襲胸，新北地院依強制猥褻罪，判處陳男6個月徒刑，可易科罰金18萬元。示意圖／Ingimage 分享 facebook

判決指出，陳姓男子因高齡母親中風，2017年5月透過人力仲介公司，僱請印尼籍女看護24小時在住家照顧母親。同年8月，見印尼女看護獨自一人在房間，禁不住年輕的女看護，擁有一對傲人的雙峰，一時色心大發，竟強行伸手至女看護胸罩內襲胸，女看護受到驚嚇，躲進陳男母親房間，陳男才知難而退。

印尼籍女看護不甘受辱，立即打電話向人力仲介公司哭訴，公司獲悉立馬派人上門，陪同女看護到警局報案提告。陳男到案後，坦承犯行不諱，出庭時也表示願意誠心向女看護道歉。

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新北地院考量受害女看護也當庭表示願意接受陳男的道歉，日前依強制猥褻罪，判處陳男6個月徒刑，得易科罰金18萬元，仍可上訴。