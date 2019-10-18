親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

港女命案兇嫌致函林鄭月娥 要求協助安排赴台自首

暴雪事件：當惡行成為事實，抵制就是義務

台南二分局擴大勤教 取締酒後駕車零容忍

2019-10-18 22:35聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

周休二日前夕，台南市警二分局為遏止酒駕行為及宣示執法決心，今天晚上在轄區武聖路「武聖夜市」廣場擴大舉辦「取締酒後駕車」戶外聯合勤教，結合鄰近第三、第四、第五分局、交大、保大等優勢支援警力，共同執行取締酒後駕車勤務，分局長王森瑒強調，取締酒後駕車零容忍。

二分局表示，為保障民眾交通安全，將加強取締酒後駕車行為，除規畫專案勤務路檢攔檢盤查蒐證外，平日也派遣警力加強巡邏取締，並列為常態性專案勤務，提高見警警率，以維護用路人行車安全環境。

警方也呼籲，駕駛人切勿酒後駕車，落實指定駕駛者不飲酒或乘坐大眾運輸交通工具、代叫計程車返家等措施，養成酒後不開車、開車不喝酒的好習慣，並希望駕駛人不要危險駕車，遵守交通規則確保行車安全，一起共創安全、順暢的行車空間。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

二分局表示，為保障民眾交通安全，將加強取締酒後駕車行為，除規畫專案勤務路檢攔檢盤...
二分局表示，為保障民眾交通安全，將加強取締酒後駕車行為，除規畫專案勤務路檢攔檢盤查蒐證外，平日也派遣警力加強巡邏取締，並列為常態性專案勤務。記者邵心杰／翻攝
分享
台南市警二分局為遏止酒駕行為及宣示執法決心，今天晚上在轄區武聖路「武聖夜市」廣場...
台南市警二分局為遏止酒駕行為及宣示執法決心，今天晚上在轄區武聖路「武聖夜市」廣場擴大舉辦「取締酒後駕車」戶外聯合勤教。記者邵心杰／翻攝
分享

酒駕
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

新竹土資場販售假棄土證明 調查局大搜索

2019-10-18 17:42

為一杯咖啡罵「笨蛋」 前立委謝文政涉公然侮辱遭起訴

2019-10-18 16:55

陸交換生撕毀清大連儂牆 最高可處2年有期徒刑

2019-10-18 16:43

丁守中批選委會「無法無憲」 不再主張棄保效應

2019-10-18 16:05

高雄逆子持剪刀逆倫刺殺母 法院裁准羈押、未禁見

2019-10-18 15:54

華航副機師疑失戀暴走揍女騎士 判繳5萬元

2019-10-18 13:26

地下匯兌主嫌未押果然落跑 通緝中寄自白狀認罪

2019-10-18 13:17

小心！金門警方抓「黑牌」車有一套 10個月抓超過百起

2019-10-18 13:16

熱門文章

獨／家長一時疏忽 男嬰「倒栽蔥」摔進垃圾桶陷昏迷

2019-10-17 23:59

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top