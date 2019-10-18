台南二分局擴大勤教 取締酒後駕車零容忍
2019-10-18 22:35
聯合報 記者邵心杰
／台南即時報導
周休二日前夕，台南市警二分局為遏止酒駕行為及宣示執法決心，今天晚上在轄區武聖路「武聖夜市」廣場擴大舉辦「取締酒後駕車」戶外聯合勤教，結合鄰近第三、第四、第五分局、交大、保大等優勢支援警力，共同執行取締酒後駕車勤務，分局長王森瑒強調，取締酒後駕車零容忍。
二分局表示，為保障民眾交通安全，將加強取締酒後駕車行為，除規畫專案勤務路檢攔檢盤查蒐證外，平日也派遣警力加強巡邏取締，並列為常態性專案勤務，提高見警警率，以維護用路人行車安全環境。
警方也呼籲，駕駛人切勿酒後駕車，落實指定駕駛者不飲酒或乘坐大眾運輸交通工具、代叫計程車返家等措施，養成酒後不開車、開車不喝酒的好習慣，並希望駕駛人不要危險駕車，遵守交通規則確保行車安全，一起共創安全、順暢的行車空間。
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