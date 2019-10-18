明晚馬吳韓台南同台造勢 警方專案勤務拉高層級

2019-10-18 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜請假拚總統大選，首場大型造勢明晚將在台南市水萍塭公園舉行，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、韓國瑜3人將同台展現團結氣勢，可望吸引數以萬計藍營支持者到場，台南警方也推出專案勤務拉高層級，部署近200名警力安全維護及交通疏導等工作，嚴陣以待。

台南市警六分局指出，水萍塭公園位在南區夏林路，為使周邊交通維持順暢，警方將在金華路、夏林路、西門路及健康路等主要道路安排警力，加強疏導，民眾行經相關道路，請配合警察指揮行駛，避免造成交通壅塞。

警方呼籲，開車自行前往的民眾，建議可前往中西區海安路停車場及金華路路邊停車格停放車輛，手機下載台南市政府交通局「台南好停APP」可即時掌握周邊停車資訊，同時建議民眾可搭乘大眾運輸工具，共有市區公車0、10、19、77、藍幹線、藍23共6線，行經水萍塭公園。

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