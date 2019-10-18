明晚馬吳韓台南同台造勢 警方專案勤務拉高層級
2019-10-18 19:21
聯合報 記者邵心杰
／台南即時報導
國民黨總統參選人韓國瑜請假拚總統大選，首場大型造勢明晚將在台南市水萍塭公園舉行，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、韓國瑜3人將同台展現團結氣勢，可望吸引數以萬計藍營支持者到場，台南警方也推出專案勤務拉高層級，部署近200名警力安全維護及交通疏導等工作，嚴陣以待。
台南市警六分局指出，水萍塭公園位在南區夏林路，為使周邊交通維持順暢，警方將在金華路、夏林路、西門路及健康路等主要道路安排警力，加強疏導，民眾行經相關道路，請配合警察指揮行駛，避免造成交通壅塞。
警方呼籲，開車自行前往的民眾，建議可前往中西區海安路停車場及金華路路邊停車格停放車輛，手機下載台南市政府交通局「台南好停APP」可即時掌握周邊停車資訊，同時建議民眾可搭乘大眾運輸工具，共有市區公車0、10、19、77、藍幹線、藍23共6線，行經水萍塭公園。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
台南警方為此安排專案勤務，預計下午起直至晚間的專案，包括現場部署、交通崗，以及線上與駐地待命警力近200名人力嚴陣以待，期能做好安全維護及交通疏導等工作，以及因應各類突發狀況，期許造勢活動順利落幕。
留言