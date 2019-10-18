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新竹土資場販售假棄土證明 調查局大搜索

2019-10-18 17:42聯合報 記者張宏業／台北即時報導

調查局接獲檢舉，指新竹縣芎林鄉一家土資場，明知營造商未依計畫傾倒廢土，卻販售不實棄土證明，協助特定營造商任意亂倒廢土，嚴重破壞水土保持；調查局今天依偽造文書等罪搜索多處地點，約談土方業者與營造商到案，預計晚間移送地檢署複訊。

調查局指出，工程開挖的土方要運棄，依規定須搬至政府核準的合法棄土場，棄土場則須開立收納土方證明書給營造廠，用來報給建管單位之用。

不過，大多數合法土資場位置很遠，運送成本大，加上有些棄土有利用價值，可另外轉賣。因此常有開立證明地點與棄土實際運棄地區不同的弊端。

檢調表示，營造廠商要順利開工，除了要繳交每立方公尺80到100元的棄土證明費，還得支付每立方公尺330元的傾倒費，若假造棄土證明，不僅廠商可省下清運費、土資場進場費、砂石車費用，更可能盜賣剩餘土石賺黑心錢，有些業者不惜走漏洞，甚至包佣金給民代疏通，以求施工順利。

調查局接獲檢舉，指新竹縣芎林鄉一家土資場協助特定營造商任意亂倒廢土，嚴重破壞水土...
調查局接獲檢舉，指新竹縣芎林鄉一家土資場協助特定營造商任意亂倒廢土，嚴重破壞水土保持；調查局今天依偽造文書等罪搜索多處地點，約談土方業者與營造商到案，照片為示意圖，與本案無關。圖／報系資料照片
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新竹偽造文書砂石
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