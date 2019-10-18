為一杯咖啡罵「笨蛋」 前立委謝文政涉公然侮辱遭起訴

2019-10-18 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



國民黨籍前立委謝文政去年8月間與妻子搭乘高鐵，卻因不滿王姓女員工送咖啡怠慢，當場說出「笨蛋」遭提告。台北地檢署調查期間，謝辯稱只是向妻子小聲抱怨，但因同車乘客證稱有聽到兩人大聲爭吵，檢方不採信謝的辯詞，今依公然侮辱罪將他起訴。

76歲的謝文政擔任過第6屆僑選立委，擁有紐西蘭維多利亞大學法學碩士學位，曾任外交部秘書、駐日經濟文化代表處科長、日本中華聯合總會常任副會長、日本台商會會長。目前退休旅居日本。

檢警調查，一名高鐵王姓女員工指控，去年8月19日工作時遇到從台北搭乘高鐵商務艙南下至台中參與慈善活動的謝文政夫婦。她途中推著餐車詢問乘客是否需要茶飲或咖啡等商品，因暫時處理其他業務耽擱，不慎沒注意尚未服務到謝文政，竟被指責服務態度不佳。

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王女一開始先試著向對方解釋並道歉，但謝文政卻氣得用日文大罵「笨蛋」，王女聽到後反問說什麼？謝再次用中文再罵一次「笨蛋」。王女不甘受辱而報警提告。