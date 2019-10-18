陸交換生撕毀清大連儂牆 最高可處2年有期徒刑

2019-10-18 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



國立清華大學設立的「連儂牆」9月30日遭不明人士撕毀，遭清大學生會報警提告，警方查出，破壞者是劉姓女子是清大大陸交換學生，訊後將劉函送偵辦；新竹地檢署今天偵結，已因劉涉嫌毀損案件向新竹地法院聲請簡易判決處刑。

檢方指出，劉生是清大大陸來台交換生，於9月30日中午12點行經清大小吃部圓環附近連儂牆，見牆上有清大學生會長與其他同學張貼的「香港加油」、「香港擋住」 及「中國共產黨亡進入倒計時」反送中海報、報紙，便對其內容不滿，徒手將海報、報紙撕毀。

檢方認為，劉生涉犯刑法354條毀損罪嫌，依法向新竹地院聲請簡易判決處刑。劉因「毀棄、損壞他人之物或致令不堪用」行為，將面對2年以下有期徒刑、拘役或5百元以下罰金。

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