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丁守中批選委會「無法無憲」 不再主張棄保效應

2019-10-18 16:05聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

國民黨前立委丁守中去年參選台北市長選舉，以3千多票差距敗給現任市長柯文哲，他以中選會、台北市選委會為被告，提起選舉無效之訴，一審敗訴；丁上訴，高等法院今開庭整理雙方爭點。丁表示，選委會對選罷法的解釋與適用、選舉制度的公正性與公平性欠缺根本性的認識，才會發生「邊開邊投」的荒誕景象，認為他們心中「無法無憲」。

高院今開庭時，法官希望雙方聚焦爭點。丁守中的律師團認為台北市419個投票所違反投票所設置原則是事實，監察院也認定選委會違法失職。

中選會則表示，所謂的選舉無效訴訟是指特定的違法事件，而台北市的選舉同一投開票所內「不是只有市長選舉」，中選會的角色是「指揮監督」而非主辦，認為被告不適格。

丁的律師團認為中選會在做文字上的狡辯，原本投票時間是早上8點至下午4點，但中選會當天的新聞稿宣布4點後仍可投票，中選會的宣布有其效力，當然是共同辦理選舉的機關。律師團認為，有很多違反事項造成「邊開票、邊投票」的亂象，回溯原因，是因為中選會、北選會違反憲法原理原則、行政法規，這是否構成選舉無效要件？

丁守中表示，中選會再次爭執非選舉無效之訴的被告機關，一再圍繞沒有爭議的當事人適格問題打轉，顯然是想規避本案實體的違法違憲爭點。他認為，中選會、北選會同時表示「邊開、邊投」是現行選罷法制度所致，把責任推給法律、制度，可見心中無法、無憲，這麼多的公投案卻沒有事先規劃，才會發生荒謬的亂象。丁指出，台北市幾乎沒有增加票匭，造成投票人龍無法消化，他希望法官的裁判能寫下歷史的一頁。

法官詢問丁上訴時是否還要主張棄保效應？律師團則回覆「不主張」。究竟「邊開、邊投」是因還是果？法官諭知24日早上9點再開庭，確認爭點。

丁守中認為選委會對選罷法的解釋與適用、選舉制度的公正性與公平性欠缺根本性的認識，...
丁守中認為選委會對選罷法的解釋與適用、選舉制度的公正性與公平性欠缺根本性的認識，才會發生「邊開邊投」的荒誕景象，認為他們心中「無法無憲」。記者王宏舜／攝影
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中選會丁守中柯文哲國民黨選罷法
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