高雄逆子持剪刀逆倫刺殺母 法院裁准羈押、未禁見

2019-10-18 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄李姓男子昨上午逆倫持剪刀弒母，還打電話告知媒體，員警獲報趕赴查看，在樓梯間尋獲沾有血跡的剪刀，將他帶回偵辦。李男在警詢過程中幾乎都強調要等律師、行使緘默權，警方昨晚直接移送高雄地檢署。高雄地檢署昨訊後依殺人重罪，且有逃亡、滅證之虞聲押禁見，法院今上午11時許裁定准押、並未禁見。

據了解，李男昨接受檢方訊問時，一改警詢時態度，並未抗拒訊問，有問有答，檢方認定李男涉嫌殺人重罪，且有逃亡、滅證之虞，昨晚10時許向高雄地方法院聲請羈押禁見。高雄地院直到今上午提審李男，訊後諭知羈押，但並未禁見。

李男昨上午涉嫌持剪刀刺向熟睡中母親，李母胸、腰部多處中刀，倒在血泊中；李男才在約1小時後打電話告知媒體。高雄市警小港分局員警獲報趕到李家，李男已換過衣服，員警探問他「發生什麼事」，李都沉默不語，卻開門讓員警上樓，只見李母氣絕仰躺房間床上、滿床是血，經救護人員檢視，判定已無呼吸心跳，隨即封鎖現場採證等候檢察官到驗。

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據悉，35歲李姓男子求學過程中，自認遭受排擠，從此宅在家裡、不再升學，也不曾外出謀職賺取生活費，當起「伸手族」，曾遭母親責罵不找工作。前年間，李再度不滿母親責罵，頻頻惡言相向，李母首度報警並聲請保護令，高雄地方法院核發保護令並裁定他必須到高雄市立凱旋醫院住院接受半年精神疾病治療，李家人才知道他患思覺失調症。