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貼近世界潮流交流平台 新竹地院發起科技法律論壇

2019-10-18 15:42聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

當生物科技碰上倫理問題，該如何兼顧道德及產業發展？作為社會道德底線的法律該如何與時俱進提供合理規範？又該從什麼樣的角度劃定法律界線？新竹地方法院帶頭發起「科技法律論壇」，聚焦「生物科技倫理」及「產業發展法律實務」，今邀請產、學、法界專家學者齊聚，展開交流。

新竹地院院長周煙平說，由法院主動發起的「全球科技法律論壇」從去年的草創，到今年邁入第二屆，吸引滿場來自各界人士參加，包含生技公司高階主管、醫院法務等。期許「全球科技法律論壇」能成為全球科技法律交流的平台，為產、官、學、法界提供最貼近世界潮流的交流平台。

國立清華大學科技法律研究所教授兼生物倫理與法律中心主任范建得，今天分享「自基因定序到基因編輯－論生命科學的倫理、法律與社會意涵」，他從生命科學的ELSI議題延伸至法庭裡的生命倫理討論。所謂ELSI議題即是討論包括基因資訊、基因歧視的隱私與公平，及如基因檢測於臨床醫學上使用的新類型基因科技，還有基因研究所涉倫理問題的知情同意程序等。

台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙則分享「生技產業發展與法律實務」，李鍾熙從現今生技的特性切入，並延伸相關法律議題，包含專利、技轉、國際合作上的法律實務，在自此延伸至醫藥、醫療法規，談及支應生技研究開發的投資及資本市場的相關法規。

新竹地院院長周煙平說，由法院主動發起的「全球科技法律論壇」從去年的草創，到今年邁...
新竹地院院長周煙平說，由法院主動發起的「全球科技法律論壇」從去年的草創，到今年邁入第二屆。圖／新竹地院提供
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