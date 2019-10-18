華航副機師疑失戀暴走揍女騎士 判繳5萬元
2019-10-18 13:26
聯合報 記者王聖藜
／即時報導
華航樓姓副機師疑因失戀，酒後攻擊女騎士被訴；樓表示，與被害人和解，台北地院今天依強制罪判樓拘役59日，得易科罰金5萬9000元，緩刑2年，向公庫支付5萬元。可上訴。
檢方指控，今年7月2日凌晨2時，樓疑因與女友分手，在台北市信義區夜店飲酒，返家時，先破壞安全島的反光柱，再隨機攔停1名女騎士，將女騎士壓制在地毆打。
女騎士受傷後，對樓提告，樓向檢警承認酒醉鬧事，檢察官勘驗監視器畫面，樓坦承犯案，稱當時酒醉，願意向女騎士道歉、賠償她損失。
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台北地院審理後，今天宣判，法官依刑法強制罪判樓拘役59日，得易科罰金，宣告緩刑2年，但樓需繳交公庫5萬元。
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