地下匯兌主嫌未押果然落跑 通緝中寄自白狀認罪
2019-10-18 13:17
聯合報 記者魯永明
／嘉義即時報導
嘉義地檢署8月破獲地下匯兌案，查扣2.4億元現金，逮捕台商吳承霖、陳玟叡夫妻，上月掌握共犯男子黃文鴻，檢方查出黃男是集團主嫌之一，負責北部地下匯兌，但向地院聲押黃男未獲准，黃男獲釋落跑，檢方發布通緝，主任檢察官蔡英俊說，承辦檢察官收到黃男自白狀，呼籲黃男到案說明。
檢方偵辦地下匯兌案近3個月，羈押吳承霖、陳玟叡夫婦、孫姓女子、黃文鴻胞妹共4人，豈料，9月聲押另名共犯主嫌黃文鴻，法院認為緊急拘提程序不符未准押，檢方提抗告，台南高分院撤銷原裁定，但黃男卻逃亡，目前發布通緝。
黃男委託律師轉述已寄自白狀給檢方，坦承犯行，主任檢察官蔡英俊說，檢調9月初利用黃男因他案在台北地院開庭逮捕聲押，嘉義法院認為逮捕程序瑕疵，不准押，檢方抗告，台南高分院認為程序沒有問題，撤銷原裁定，發回地院重裁。
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蔡英俊說，黃男獲釋後，檢方以新事證聲請搜索票，趕往台北拘提，黃男避不見面，檢方發布通緝；嘉義地方法院16日重開黃男的羈押庭，黃男及委任律師都沒有出庭；檢方證實；黃男透過他人轉述，寄自白狀給承辦檢察官，黃男首次到案否認犯行，後在自白狀坦承犯行，但基於個人因素，無法到案說明。
檢調會破獲此案，是接獲舉報，有大量「U盾」隨身碟從大陸寄到台灣，內有大陸網路銀行憑證可供轉帳，查出吳承霖夫婦等人從2017年12月起從事人民幣、新台幣匯兌業務，8月在陳玟叡大埔鄉娘家起出10多個裝錢手提袋，清點高達2.4億元現金，另有部分現金放嘉市住處，有如小金庫。
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