小心！金門警方抓「黑牌」車有一套 10個月抓超過百起

2019-10-18 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



金門縣警局交通隊今天表示，日前在金沙地區加油站前執行交通稽查時，發現一部懸掛遭註銷車牌的車輛予以攔查，沒想到駕駛渾然不知自己新買的車，竟然是「黑牌」車，也就是牌照已遭註銷，大呼冤枉，警方提醒，民眾開著遭註銷牌照的車子上路，若遭查獲將處新台幣3600元至1萬800元的罰款，呼籲車主應依規定，將已被註銷之牌照儘速繳回監理機關。

縣交通隊表示，警方從今年度1至10月15日止，共查獲108件「黑牌」汽機車，而日前所查獲的個案，是民眾2年前在台灣購買的2手車，他自己也不清楚車牌有問題，沒想到一查，才知該車因未繳納稅金和罰款等多項原因，已遭監理所銜註銷牌照，駕駛竟不知自己開的是「幽靈車」。

警方說，為加強已註銷牌照之取締回收，縣警局配合公路監理機關對於已註銷牌照車輛行駛於地區道路者，建立加強即時通報攔查收繳機制，若車輛牌照已遭註銷又上路，將罰新臺幣3,600元以上10,800元以下罰鍰。警方呼籲車主，可至監理服務網查詢自身車輛之牌照狀態，若車輛牌照已經遭處罰註銷，車主應儘速依規定繳回監理機關，勿心存僥倖違規上路。

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