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被韓國瑜告妨害名譽 媒體人黃光芹今反擊

2019-10-18 12:43聯合報 記者陳俊智／即時報導

媒體人黃光芹與前立委賴坤成因為在電視節目評論國民黨總統參選人韓國瑜，日前被韓國瑜競選辦公室提告妨害名譽，2人今天也做出反擊，到新北地檢署按鈴申告韓國瑜妨害名譽。

黃光芹撰寫《跟著月亮走：韓國瑜的夜襲精神與奮進人生》自傳書籍後，因版稅爭議與韓國瑜鬧翻，爾後頻頻在臉書發文踢爆「你所不知道的韓國瑜」系列文章，而賴坤成則因時常在政論節目談論韓，引發韓陣營不滿，今年8月雙雙被控妨害名譽。

黃、賴2人今天到新北地檢署遞狀，控訴韓國瑜不知反省，還濫用司法資源進行打壓，並指他們的說法無憑無據，作法已對他們的名譽造成損害。此外，韓國瑜9月在三重造勢曾指有名嘴收黑錢，還在台上講出「他XX的」不雅字眼，雖未指名道姓，但從韓陣營8月對他們提告的情況來看，針對性非常強烈。

賴坤成表示自己是因為韓國瑜講述「名嘴收黑錢」等內容的地點在三重，所以依發生地選在新北提告，但有些人偏要跑到發生地以外的地檢署提告，害被告得來回奔波，其用意實在可議。賴坤成還表示他有傳簡訊給韓國瑜的LINE官方帳號，內容講明「膽敢告人，就勇敢地到法院直截對決吧」，但得到的回應是「迎接新的一天，加油」。

黃光芹對韓國瑜的指控表示「不能接受」，並稱「31年來，我沒有收取一分一毫不正當的金錢」。她還說，韓表示有名嘴收黑錢黑他，但又只提告我們2人，其針對意味相當濃厚，韓應該要清楚交代說明。

黃光芹也說韓國瑜是用「司法暴力」來處理他個人在政治上面可受公評之事，想造成寒蟬效應，達到封口目的，這點讓她完全無法接受，「以我個人來講，我絕對會捍衛言論自由和新聞專業，對於我們職場上應有的權利、一般民眾『知』的權利與關乎社會大眾公益的權力，也絕對會捍衛到底」。

媒體人黃光芹（紅衣者）與前立委賴坤成（右一）今天到新北地檢署按鈴申告，控訴國民黨...
媒體人黃光芹（紅衣者）與前立委賴坤成（右一）今天到新北地檢署按鈴申告，控訴國民黨總統參選人韓國瑜妨害名譽。記者陳俊智／攝影
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媒體人黃光芹（右）與前立委賴坤成今天到新北地檢署按鈴申告，控訴國民黨總統參選人韓...
媒體人黃光芹（右）與前立委賴坤成今天到新北地檢署按鈴申告，控訴國民黨總統參選人韓國瑜妨害名譽。記者陳俊智／攝影
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前立委賴坤拿出手機，證明有傳LINE訊息到韓國瑜官方帳號，言明膽敢告人，就勇敢地...
前立委賴坤拿出手機，證明有傳LINE訊息到韓國瑜官方帳號，言明膽敢告人，就勇敢地到法院直截對決吧」，但得到的回應是「迎接新的一天，加油」。記者陳俊智／攝影
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媒體人黃光芹（左）與前立委賴坤成今天到新北地檢署按鈴申告，控訴國民黨總統參選人韓...
媒體人黃光芹（左）與前立委賴坤成今天到新北地檢署按鈴申告，控訴國民黨總統參選人韓國瑜妨害名譽。記者陳俊智／攝影
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前立委賴坤拿出手機，證明有傳LINE訊息到韓國瑜官方帳號，言明膽敢告人，就勇敢地...
前立委賴坤拿出手機，證明有傳LINE訊息到韓國瑜官方帳號，言明膽敢告人，就勇敢地到法院直截對決吧」，但得到的回應是「迎接新的一天，加油」。記者陳俊智／攝影
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媒體人黃光芹（紅衣者）與前立委賴坤成（右一）今天到新北地檢署按鈴申告，控訴國民黨...
媒體人黃光芹（紅衣者）與前立委賴坤成（右一）今天到新北地檢署按鈴申告，控訴國民黨總統參選人韓國瑜妨害名譽。記者陳俊智／攝影
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媒體人黃光芹（右）與前立委賴坤成今天到新北地檢署按鈴申告，控訴國民黨總統參選人韓國瑜妨害名譽。記者陳俊智／攝影
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韓國瑜黃光芹賴坤成
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