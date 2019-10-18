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說好到南投買地發大財 他竟狠詐老友2000萬還賭債

2019-10-18 12:38聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園廖姓男子因積欠賭債，2014年間向葉姓友人謊稱要一起到南投買地藉此獲利，為了取信對方還偽刻聯邦銀行印章盜蓋在匯款單上，結果葉陸續匯了近2000萬元給廖才知上當，刑事部分廖已被依偽造文書判刑4年6個月，葉提民事附帶損害賠償，法院再判廖得賠償對方1958萬5000萬元。

檢警調查，廖2014至2015年間，向葉謊稱可藉由購買南投縣一處土地獲利，並鼓吹葉一起加入投資，還帶著他一起拜訪陳姓地主，但廖在洽談過程中明知土地已不符他的需求，但因為自身積欠賭債，就繼續佯稱想有意購買。

廖並在2015年7月13日、11月23日，分別偽刻聯邦銀行的印章，盜蓋在銀行的匯款單上，並拿著向葉男佯稱自己給付部分款項給地政士，已經著手在買土地，結果葉誤信對方確實想共同投資，就以每次50萬元至300萬元不等金額，陸續將錢匯給廖。

未料直到葉事後向陳姓地主查證，這才發現根本沒有完成交易，驚覺一共匯了1958萬5000元，竟全部都進了廖的口袋，經報案後檢方傳喚廖到庭，他均坦承犯行，另有相關人指證、匯款紀錄等，檢方偵結依詐欺、偽造為書等罪嫌起訴他。

法院審酌，廖為了圖一己私利，竟以欺罔手法詐騙他人財物，為掩飾手法還偽造聯邦銀行印章，損害銀行對帳戶管理正確性，犯後雖坦承不諱，但至今未和葉男和解，更遑論商討賠償事宜。

加上他過去已有多次詐欺、偽造文書前科，素行不良，因同時觸犯詐欺、偽造文書，應從重依偽造文書罪論處，判處廖有期徒刑4年6個月。

民事部分，葉同時提起刑事附帶損害賠償，而廖男經法院傳喚均未到庭，也沒有提出任何書狀聲明、陳述等；院方認為，刑事部分廖已判刑定讞，可見葉求償有依據，判處廖應賠償葉男1958萬5000元。

廖佯稱要一起到南投買地投資，詐騙葉男近2000萬元，法院判處廖應賠償對方1958...
廖佯稱要一起到南投買地投資，詐騙葉男近2000萬元，法院判處廖應賠償對方1958萬5000元。記者曾健祐／攝影
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偽造文書詐欺詐騙
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