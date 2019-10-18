中國新歌聲流血衝突 受傷學生求統促黨賠75萬多元

2019-10-18 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



台大前年租借場地舉辦「中國新歌聲上海．台北音樂節」，引爆學生抗議並與中華統一促進黨成員衝突，造成4名學生受傷。其中1名受傷學生張耿維，提告請求統促黨總裁張安樂次子張瑋等4人應賠75萬多元。台北地院今上午開庭，張的委任律師主張4人有犯意聯絡、行為分擔，為共同侵權行為，應連帶負責。

2016年9月20日舉辦「2017中國新歌聲上海．台北音樂節」，引發台大學生及獨派團體抗議、攻占舞台，胡大剛從媒體得知後，下午三點多到場聲援。綽號「台獨機關槍」的獨派人士李柏璋和愛國同心會、統促黨成員，因政治立場不同發生口角，雙方爆發肢體衝突。

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統促黨成員楊紹瑞在台大側門人行道西側，看到愛國同心會成員官秀貞與李柏璋起口角，便與李扭打。楊用手、身體頂撞李，並用手打李的左臉。李則用手揮拳攻擊楊的臉，並把對方眼鏡鏡片弄壞。

胡大剛見楊與李發生爭執，認為一旁台大歷史系學生張耿維維護李，便用身上攜帶的伸縮甩棍，毆打張的頭；且胡還對著拿手機拍攝的李柏璋女友恫稱：「妳不要過來喔！我連妳一起打」。林紹哲在人行道西側，看到吳姓民眾欲拿成員藍靖凱的球棒，便用手勒住吳的脖子，導致他左胸挫傷、脖子瘀傷。

張瑋、王啟鑌、林紹哲準備離開時，發現張耿維等學生尾隨，並用手機拍攝，心生不滿。張瑋下車揮拳毆打張，再指揮王啟鑌、林紹哲向前追打學生們，學生被球棒、拳頭打傷、吳姓學生絆倒雙膝跪地，頭、背部受傷。

一審去年7月30日依傷害罪判張瑋拘役40日、李柏璋判拘役40日、統促黨成員胡大剛判刑5月，另依恐嚇罪判拘役20日。王啟繽、林紹哲、楊紹瑞依傷害罪各判拘役50、40、70日。均得易科罰金。

張耿維另向張瑋、胡大剛、王啟鑌、林紹哲等4人求償醫藥費、不能工作損失、精神慰撫金等共75萬餘元。

今上午開庭，4人均未到庭，委任律師林詠善辯稱，張耿維的傷勢左手掌骨粉碎性骨折、頭部撕裂傷3公分均由胡大剛所為，但其中頸部及左前臂擦傷並未在9月24日的驗傷單中，此部分應排除。

張耿維委任律師曾威凱認為，4人有犯意聯絡、行為分擔，為共同侵權行為，應連帶負責；另也請庭上審酌4人本次行為有預謀、組織性，並非臨時起意，且媒體也大幅報導，對張耿維及社會大眾造成困擾等情狀。