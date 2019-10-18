新聞價值觀不同 媒體人PO文辱同事「一粒屎」判拘役

2019-10-18 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北即時報導



公共電視前王姓召集人因新聞價值觀不同，不認同南部新聞中心林姓編譯所作美國總統川普的新聞，在臉書以「禍根」、「一粒屎」來形容林，林提告，台北地院依公然侮辱罪判王拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。

判決指出，王對林工作表現、人事編制及待遇不滿，見林2018年6月22日整併編譯外電的文稿，第2天上午在住處連結臉書，在公開網頁上張貼文章。

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王貼文稱「昨晚看到遠在南台灣的特權編譯，出了為川普零容忍政策洗白的假新聞，我他媽的真是忍無可忍極想打電話去痛罵他這拉低本台國際新聞水準的禍根，但忍住了，他可以這樣快活的賺黑心錢…本人只好神經放細一點，打破不指名道姓的習慣，在FB上公布林某某非公視國際組成員，他出產的東西與本組無關。＃向上提升很難，向下沈淪只要有一粒屎就辦到了」。

林認為貼文已損他的人格、名譽，在高雄提告，案子移轉管轄由台北地檢署偵辦，檢察官對王聲請簡易判決處刑，法院審理，王坦承犯行。