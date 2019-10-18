周玉蔻指馬英九有「金庫」 最高院判登報澄清
媒體人周玉蔻2015年在年代、三立電視台政論節目指新台灣人基金會把款項用在馬英九總統選舉廣告費，並指有近10億元的基金來源是下落不明的選舉補助款或頂新集團捐贈，是政治人物收受捐款的「水庫」；基金會認為名譽受損，提告求償1元、要求周婦登4大報與美麗島電子報澄清。高等法院判周婦只須在自由時報、蘋果日報登載，最高法院認為未在美麗島電子報上澄清有疑，這部分廢棄、發回更審，其餘駁回確定。
換句話說，最高法院指有無必要在美麗島電子報上澄清，應再調查，這部分發回高院更審；而周婦須在自由、蘋果兩報上澄清確定。
前總統馬英九1999年參選台北市市長，他以獲得的部分競選補助款成立台灣人文教基金會。
基金會主張成立的目的是文教活動與研究，也受教育部主管機關監督管理，歷年財報沒有任何不法，但周玉蔻卻從2015年1月5日起，在年代新聞台「新聞追追追」與「新聞面對面」說「新台灣人基金會所擁有的基金，目前接近10億。」、「馬英九總統個人的補助款，其實兩次選舉達到將近5億元，這5億元現在都還沒有下落，下落不明，從來都沒有報過，到現在都不知道。我們去查他的財產申報也沒有，這5億不知道，這5億到底跟基金會有沒有關係也從來沒有說明過」。
周玉蔻也在三立電視台「新台灣人加油」節目稱「馬英九總統的政府跟頂新集團之間，非常不合邏輯也不合情理的這種門神關係，…馬英九總統的這個基金會就變成一個水庫，所以這個水庫進水出水」。
新台灣人基金會認為周玉蔻的言論經媒體大幅報導、轉載，貶損基金會的社會評價，因此依民法請求她登報澄清。
周玉蔻則說，只是「呼籲」、「請求」基金會仿柯文哲MG149模式，公開歷年收支、帳目供社會大眾檢驗，這是對於公共利益有關的事適當評論。北院認為周玉蔻無法舉證，判周玉蔻須在聯合報、中國時報、自由時報、蘋果日報及美麗島電子報刊登澄清稿各1日，但基金會請求1元賠償無理。
周玉蔻上訴。高院認為基金會並無10億基金，也沒有收受不當捐贈、違法使用基金，她的不實言論侵害基金會名譽權。這些未經查證的內容經自由時報電子報、蘋果日報電子報和民視轉載報導，但聯合報、中國時報、美麗島電子報並未報導，高院判她要在自由時報、蘋果日報澄清。
周婦曾在政論節目上稱「國民黨有收頂新魏家2億元政治獻金」，在臉書上寫「馬總統競選團隊在選舉期間，有收受法令規範以外捐款獻金2億元。」，接著在電子報上加碼「拿了頂新集團秘密『獻金』的，正是馬英九總統，馬團隊的頭頭」。最高法院今年4月判她須賠馬英九180萬元、登報道歉確定。
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