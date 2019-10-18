地下匯兌主嫌未到案遭通緝 寄自白狀坦承犯行

2019-10-18 10:10 中央社 嘉義市18日電



嘉義地檢署8月查獲非法匯兌集團，查扣現金2億多元，已羈押4人，主嫌之一黃姓男子9月遭聲押，因程序不符未獲准，黃男透過委託律師轉述已寄自白狀給檢方，坦承犯行。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天表示，嘉義市吳姓男子、陳姓女子夫妻涉嫌從事地下匯兌，8月遭檢調查獲，查扣現金新台幣2億4000多萬元，檢調持續傳喚帳冊內的證人到案說明，證人包括台商、民意代表及法界人士等。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

蔡英俊指出，吳姓夫婦聲請延押2個月已獲准；檢調後續聲押共犯獲准，包括吳姓夫婦友人孫姓女子，以及黃姓女子，黃女為非法匯兌集團主嫌之一黃姓男子的妹妹。

蔡英俊說，檢調曾於9月初，利用黃男因他案在台北地方法院開庭時逮捕，並聲請羈押，嘉義地方法院依逮捕程序有瑕疵，諭知被告請回，檢方提抗告，台南高分院認為程序沒有問題，原裁定撤消，發回嘉義地方法院重裁。

蔡英俊表示，被告黃男被飭回後，檢方以新事證聲請搜索票，前往台北拘提，黃男躲藏查緝，避不見面，檢方發布通緝；嘉義地方法院於16日重開黃男的羈押庭，黃男及委任的律師都沒有出庭。

黃男委任的律師陳以敦指出，自己也聯絡不上委託人黃姓男子；黃男透過他人轉述，已寄自白狀給承辦的檢察官，黃男第一次到案否認犯行，後來在自白狀中，已向檢方坦承犯行，基於個人考量因素，無法到案說明。

蔡英俊指出，承辦檢察官有收到被告的自白狀，不過，還是希望他能到案說明。