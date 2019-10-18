親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

黃昏時刻易撞鬼？日本妖怪民俗的靈界怪談

幸佳慧病逝 7成「壺腹癌」患者最明顯症狀是這個

地下匯兌主嫌未到案遭通緝 寄自白狀坦承犯行

2019-10-18 10:10中央社 嘉義市18日電

嘉義地檢署8月查獲非法匯兌集團，查扣現金2億多元，已羈押4人，主嫌之一黃姓男子9月遭聲押，因程序不符未獲准，黃男透過委託律師轉述已寄自白狀給檢方，坦承犯行。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天表示，嘉義市吳姓男子、陳姓女子夫妻涉嫌從事地下匯兌，8月遭檢調查獲，查扣現金新台幣2億4000多萬元，檢調持續傳喚帳冊內的證人到案說明，證人包括台商、民意代表及法界人士等。

蔡英俊指出，吳姓夫婦聲請延押2個月已獲准；檢調後續聲押共犯獲准，包括吳姓夫婦友人孫姓女子，以及黃姓女子，黃女為非法匯兌集團主嫌之一黃姓男子的妹妹。

蔡英俊說，檢調曾於9月初，利用黃男因他案在台北地方法院開庭時逮捕，並聲請羈押，嘉義地方法院依逮捕程序有瑕疵，諭知被告請回，檢方提抗告，台南高分院認為程序沒有問題，原裁定撤消，發回嘉義地方法院重裁。

蔡英俊表示，被告黃男被飭回後，檢方以新事證聲請搜索票，前往台北拘提，黃男躲藏查緝，避不見面，檢方發布通緝；嘉義地方法院於16日重開黃男的羈押庭，黃男及委任的律師都沒有出庭。

黃男委任的律師陳以敦指出，自己也聯絡不上委託人黃姓男子；黃男透過他人轉述，已寄自白狀給承辦的檢察官，黃男第一次到案否認犯行，後來在自白狀中，已向檢方坦承犯行，基於個人考量因素，無法到案說明。

蔡英俊指出，承辦檢察官有收到被告的自白狀，不過，還是希望他能到案說明。

嘉義檢察官台商
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

保母燙傷男嬰 母哭求重判

2019-10-17 23:36

遭譏吃軟飯 久病男弒父判17年

2019-10-17 23:30

反擊！黃光芹明天控告韓國瑜妨害名譽

2019-10-17 22:10

潤寅超貸案擴大再押3人 全案10人羈押禁見

2019-10-17 21:38

亞洲模擬法院宣判 控司法迫害人權

2019-10-17 19:53

女性深夜工作 法院：禁用分公司勞資會議取代工會同意

2019-10-17 18:41

造謠「蔡英文們」拋棄國旗 男遭傳喚嗆警綠色恐怖

2019-10-17 18:30

受不了富老爸譏諷「吃軟飯」 久病男弒父遭判刑17年

2019-10-17 18:03

詐欺犯強制工作3年？最高法院「大法庭」將裁判

2019-10-17 17:50

影／李婉鈺控遭警察吃豆腐 要她道歉「做不到」

2019-10-17 16:30

韓粉在臉書反年改社團貼文遭辦社維法 法院裁定不罰

2019-10-17 15:32

影／6人像甕窯雞般被燒死 檢批「憐憫不花錢」求處死刑

2019-10-17 15:02

環球橡膠小港廠火警 環保局依空汙法裁罰20萬

2019-10-17 14:52

潤寅詐貸案越滾越大 再爆水果盒藏現金行賄

2019-10-17 14:42

半夜闖空門瞎稱刑警 女屋主相信了還奉茶

2019-10-17 14:30

選舉固樁大撒鈔遭判刑3年半 莫拉克受災戶的他雪上加霜

2019-10-17 13:15

撞死嬤孫兩人僅10萬交保 檢：讓他回家籌錢談賠償

2019-10-17 13:14

無照保母洗澡燙傷男嬰致走路偏移 母求法院重判抓去關

2019-10-17 13:08

北部黑心豆芽案 元品家族企業一家4口判刑

2019-10-17 12:31

花千萬買新屋出租 房客自殺變凶宅價格驟降兩百萬

2019-10-17 12:29

桃園醉男發洩情緒 亂噴「蔡英文共匪」遭送辦

2019-10-17 11:18

黃鑰文攜械找死者輸贏 法官認定有殺人動機

2019-10-17 11:16

載運生雞糞罰不怕！ 台東再抓2輛罰12萬

2019-10-17 11:11

北市農田水利會爆貪汙 兩任站長1聲押1交保

2019-10-17 11:10

罵拉麵店「商標蟑螂」 海倫清桃緋聞男友免賠錢

2019-10-17 10:34

男被女毆打反擊辯正當防衛 法官認是主動攻擊報復

2019-10-17 10:33

每月往生會員增加互助會倒閉 原告、被告都是被害人

2019-10-17 10:33

催討5000元未果刺死毒友 黃鑰文重判23年

2019-10-17 09:56

「土壤」屬不得輸入的檢疫物 從大陸輸入培養土被查獲

2019-10-17 09:55

罵小三「髒女人」罰5千 檢、審：公然侮辱算私刑

2019-10-17 09:29

獨／潤寅案驚爆水果盒藏金行賄 北檢押三人

2019-10-17 06:53

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

高雄人倫悲劇 子持剪刺死母親

2019-10-17 15:05

無照保母洗澡燙傷男嬰致走路偏移 母求法院重判抓去關

2019-10-17 13:08

獨／家長一時疏忽 男嬰「倒栽蔥」摔進垃圾桶陷昏迷

2019-10-17 23:59

資優少女車禍命喪...「獨一無二的我」來不及實踐

2019-10-17 14:32

疑超速又輾到掉落輪胎失控 大貨車從15公尺高架橋墜落

2019-10-17 15:34

影／6人像甕窯雞般被燒死 檢批「憐憫不花錢」求處死刑

2019-10-17 15:02

影／機車騎士遭擦撞 彈至對向車道被輾斃

2019-10-17 17:16

聯結車翻覆國三斜張橋附近 鋼條散落車道1駕駛送醫

2019-10-17 14:30

2殉職消防員無線電喊著「mayday」 最後一句求救聲音

2019-10-17 14:00

高雄小港男子弒母 衛生局：原本明天就要家庭訪視

2019-10-17 16:14

即刻救援！ 苗警迅速護送高燒小男嬰就醫

2019-10-17 12:43

影／警車路口左轉 對向直行機車迎面撞上騎士受傷送醫

2019-10-17 21:22

嬤孫命喪砂石車輪下 傷心的阿姨揮打司機

2019-10-17 15:28

警攻堅送外送員送餐熱議 外送員：不值得為一張單拚命

2019-10-17 17:20

影／下車忘打P檔轎車衝向人群 勇警衝入駕駛座化解危機

2019-10-17 17:56

剪刀弒母移送不敢抬頭 小港35歲男聲押禁見

2019-10-17 23:09

大男孩與嫩妹嘿咻15次 致她懷孕引產賠1萬5000元

2019-10-17 11:53

元配車上錄到鹹濕對話呻吟聲 人夫婚外情曝光

2019-10-17 18:54

高雄傳弒母事件 男子疑爭吵後持剪刀刺死母親

2019-10-17 14:55

影／逆倫弒母！死者母親3年12度聲請保護令 今年已6次

2019-10-17 17:42

撞死嬤孫兩人僅10萬交保 檢：讓他回家籌錢談賠償

2019-10-17 13:14

3年12道保護令 難阻弒母悲劇

2019-10-17 23:26

女「短衣短褲」盤坐 已婚水電工上床強吻判1年10個月

2019-10-17 16:54

韓粉在臉書反年改社團貼文遭辦社維法 法院裁定不罰

2019-10-17 15:32

影／剛下課要回家 宜蘭高商教官車禍喪命

2019-10-17 22:42

男子駕車衝撞警局洩憤？查疑煞車失靈衝進交通隊騎樓

2019-10-17 20:29

反擊！黃光芹明天控告韓國瑜妨害名譽

2019-10-17 22:10

影／警車轉彎未禮讓直行車先行 騎士不慎撞上骨折送醫

2019-10-17 22:23

台南帥警流利英語伸援手 惹哭菲國女移工頻致謝

2019-10-17 12:49

影／李婉鈺控遭警察吃豆腐 要她道歉「做不到」

2019-10-17 16:30

影／1張圖戳破騙局 抓出網路愛情騙子來圖是P圖

2019-10-17 11:46

逃家少女情人節借宿 隔天愛上對方卻控性侵

2019-10-17 19:43

潤寅超貸案擴大再押3人 全案10人羈押禁見

2019-10-17 21:38

同居女友竟戀已婚男 怒拍兩人床上裸體影片寄男妻揭發

2019-10-18 09:23

高雄弒母悲劇 親友嘆：曾勸他媽媽要注意

2019-10-17 17:15

挽回前女友不成 竟威脅要散布女友裸照

2019-10-17 13:06

影／弒母男子家人曾聲請保護令 親友印象兩極

2019-10-17 17:11

港女命案凶嫌快出獄 法務部隔海籲「繼續押人」

2019-10-17 17:18

你以為大車駕駛看的見你嗎？「你越靠近，危險性越高」

2019-10-17 15:51

受不了富老爸譏諷「吃軟飯」 久病男弒父遭判刑17年

2019-10-17 18:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top