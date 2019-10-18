同居女友竟戀已婚男 怒拍兩人床上裸體影片寄男妻揭發
2019-10-18 09:23
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
基隆市已婚呂姓男子與未婚陳姓女子發生婚外情，陳女的男同居人拍下兩人在被窩裸體擁抱畫面，寄給呂妻觀看。呂妻知情後，提告向丈夫和陳女連帶求償80萬元。法院審結，認為呂妻配偶身分法益受侵害，求償有據，判兩人應賠償10萬元。全案可上訴。
呂妻起訴指出，陳女明知呂男有配偶，去年10月11日在陳女暖暖區住處的房間內，兩人竟裸體躺在被窩中互相擁抱，發生性行為，被陳女的施性同居人撞見，並錄下畫面，將影片寄給她觀看。
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呂妻說，畫面雖未錄到兩人性器官接觸，但孤男寡女裸體互擁於被窩中，也足以作為兩人通姦、相姦間接證據。縱使不能證明確有發生性行為，兩人行為也已逾越男女正常社交分際，不法侵害她的配偶關係身分法益，令也的精神感受莫大痛苦，請求兩人連帶賠償精神慰撫金80萬元。
呂男和陳女承認呂妻提出兩人在床上互相擁抱等照片為真，但否認有姦情，聲明駁回原告之訴。
法官審理後指出，呂男與陳女衣著不整，在陳女寢室床上互擁，顯已逾越通常社交禮節範疇，足以破壞原告與丈夫婚姻生活圓滿及幸福，侵害原告配偶身分法益，呂妻請求連帶賠償有據。審酌呂男月薪約4萬元，陳女月薪約2萬元，呂妻請求精神慰撫金以10萬元為適當。
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