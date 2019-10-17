誘13歲少女拿筆、笛塞下體 他賠50萬換緩刑
2019-10-17 22:34
聯合報 記者白錫鏗
／台中即時報導
男子「阿挺」透過交友軟體認識13歲少女，誘少女拍攝裸體猥褻照片及影片，稱「妳拿筆塞進下面」，還與少女嘿咻，經少女家人報警查獲，他賠償被害人家屬50萬元，台中地院依姦淫幼女罪將他判刑1年10月，緩刑5年。
判決書指出，「阿挺」於去年6月間，透過交友軟體，認識當時年僅13歲少女，他以手機透過通訊軟體LINE，勸誘少女拍攝猥褻行為的數位照片及影片。
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「阿挺」誘稱「妳拿筆塞進下面」、「記得拍下來哦」、「寶貝揉奶奶錄影給我看」、「去拿笛子來，把它插進去」、「可以拍清楚點嗎」，被害少女照做，傳給他觀覽。
去年7月6日，他以手機與少女聯繫，2人同搭乘公車前往位於中市某餐廳，在餐廳女廁內，在少女同意下，兩人發生性行為。經少女告訴家人後報警，循線逮獲「阿挺」，並查扣手機。
合議庭審理時，「阿挺」坦承犯行，並與被害人父母以50萬元調解成立，法官認為他具悔意，經此偵審教訓，應知所警惕，無再犯之虞，宣告緩刑5年，以啟自新。
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