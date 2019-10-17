反擊！黃光芹明天控告韓國瑜妨害名譽
2019-10-17 22:10
聯合報 記者林政忠
／即時報導
國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室日前委請律師對媒體人黃光芹提出7條妨害名譽告訴。黃光芹決定反擊，明天上午11時與前立委賴坤成一同前往板橋地檢署，控告韓國瑜妨害名譽。
韓國瑜競選辦公室在10月7日指出，黃光芹6月14日開始，在臉書強烈汙衊韓國瑜及其家人之人格、嚴重詆毀其名譽，競選辦公室在委請律師蒐集證據後，決定針對其中7篇文章，正式對黃光芹提出涉犯加重誹謗、公然侮辱等罪嫌，提出妨害名譽告訴，包括公然侮辱4件、加重誹謗3件，共提告7案。
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黃光芹當時透過臉書表示，「我不接受摸頭，也不會把筆停下。我不為自己的生存而戰、前途而戰、利益而戰，我為下一代子女的未來而戰！越是打壓我、越是想封口、越是不准我蒙面，越激發我的鬥志。」
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