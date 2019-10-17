親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

中職／彭政閔生涯最終戰4支0 黯然看兄弟大敗桃猿連霸

丹麥羽賽／球后逆轉勝 戴資穎站上8強

潤寅超貸案擴大再押3人 全案10人羈押禁見

2019-10-17 21:38聯合報 記者王聖藜／即時報導

潤寅實業涉嫌向14家銀行詐貸，檢調昨天發動第4波搜索行動，兵分6路約談福懋公司副總黃明堂等5名被告，今天凌晨對黃明堂、行賄「白手套」蕭炯桂、福懋公司課長王博民3人聲請羈押禁見，台北地院召開羈押庭，晚間裁定3人都羈押禁見。

潤寅在境外地區設立多家紙上公司，透過假交易與轉投資，騙過14家銀行，檢調6月發動首波約談，對楊文虎夫婦發布通緝，楊文虎女兒楊宇晨因涉嫌洗錢，今年9月20日企圖搭機離境時落網，被檢察官聲押禁見獲准。

今天以前，因案被羈押者有7人，分別是台化副處長姜祖明、福懋前經理謝春發、福懋課長歐兆賢、星榮公司負責人蕭良政、潤寅祕書林奕如、潤寅財務莊淑芬、財務經理張力方、楊宇晨，檢調昨天第4波偵辦後，再聲押3人獲准，全案已有10人在押。

潤寅實業涉嫌向14家銀行詐貸，檢調昨天發動第4波搜索行動，台北地院晚間裁定福懋公...
潤寅實業涉嫌向14家銀行詐貸，檢調昨天發動第4波搜索行動，台北地院晚間裁定福懋公司副總黃明堂、行賄「白手套」蕭炯桂、福懋公司課長王博民3人羈押禁見，全案已有10人在押，圖為已遭羈押的潤寅秘書林奕如（中）。圖／報系資料照片
分享

通緝詐貸洗錢
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

亞洲模擬法院宣判 控司法迫害人權

2019-10-17 19:53

女性深夜工作 法院：禁用分公司勞資會議取代工會同意

2019-10-17 18:41

造謠「蔡英文們」拋棄國旗 男遭傳喚嗆警綠色恐怖

2019-10-17 18:30

受不了富老爸譏諷「吃軟飯」 久病男弒父遭判刑17年

2019-10-17 18:03

詐欺犯強制工作3年？最高法院「大法庭」將裁判

2019-10-17 17:50

影／李婉鈺控遭警察吃豆腐 要她道歉「做不到」

2019-10-17 16:30

韓粉在臉書反年改社團貼文遭辦社維法 法院裁定不罰

2019-10-17 15:32

影／6人像甕窯雞般被燒死 檢批「憐憫不花錢」求處死刑

2019-10-17 15:02

環球橡膠小港廠火警 環保局依空汙法裁罰20萬

2019-10-17 14:52

反送中浮屍案：非病死疑案，台灣怎麼做？

2019-10-17 14:50

潤寅詐貸案越滾越大 再爆水果盒藏現金行賄

2019-10-17 14:42

半夜闖空門瞎稱刑警 女屋主相信了還奉茶

2019-10-17 14:30

選舉固樁大撒鈔遭判刑3年半 莫拉克受災戶的他雪上加霜

2019-10-17 13:15

撞死嬤孫兩人僅10萬交保 檢：讓他回家籌錢談賠償

2019-10-17 13:14

無照保母洗澡燙傷男嬰致走路偏移 母求法院重判抓去關

2019-10-17 13:08

北部黑心豆芽案 元品家族企業一家4口判刑

2019-10-17 12:31

花千萬買新屋出租 房客自殺變凶宅價格驟降兩百萬

2019-10-17 12:29

桃園醉男發洩情緒 亂噴「蔡英文共匪」遭送辦

2019-10-17 11:18

黃鑰文攜械找死者輸贏 法官認定有殺人動機

2019-10-17 11:16

載運生雞糞罰不怕！ 台東再抓2輛罰12萬

2019-10-17 11:11

北市農田水利會爆貪汙 兩任站長1聲押1交保

2019-10-17 11:10

罵拉麵店「商標蟑螂」 海倫清桃緋聞男友免賠錢

2019-10-17 10:34

男被女毆打反擊辯正當防衛 法官認是主動攻擊報復

2019-10-17 10:33

每月往生會員增加互助會倒閉 原告、被告都是被害人

2019-10-17 10:33

催討5000元未果刺死毒友 黃鑰文重判23年

2019-10-17 09:56

「土壤」屬不得輸入的檢疫物 從大陸輸入培養土被查獲

2019-10-17 09:55

罵小三「髒女人」罰5千 檢、審：公然侮辱算私刑

2019-10-17 09:29

獨／潤寅案驚爆水果盒藏金行賄 北檢押三人

2019-10-17 06:53

暫停罷工者優待機票 長榮挨罰

2019-10-17 00:30

防濫用！白領金融犯罪 擬排除使用法扶

2019-10-17 00:28

撞女博士成植物人 欣欣客運判賠3千萬

2019-10-17 00:24

潤寅詐貸案 福懋前副總等3人聲押

2019-10-17 00:16

潤寅詐貸案 福懋前副總黃明堂遭聲押

2019-10-16 23:57

老牌燃煤董座涉詐貸九億遭訴

2019-10-16 23:03

上市公司福懋前副總黃明堂涉詐貸移送北檢

2019-10-16 22:28

追求女同事被拒 恐嚇後果自負 掐她脖子摸胸被判刑

2019-10-16 22:27

潤寅詐貸案 福懋顧問妻子移送北檢

2019-10-16 20:48

段宜康判賠定讞 馬英九辦公室：讓造謠者記取教訓

2019-10-16 18:47

為了「大約在冬季」43首歌 齊秦槓上老東家求償千萬

2019-10-16 18:45
看更多

熱門文章

獨／潤寅案驚爆水果盒藏金行賄 北檢押三人

2019-10-17 06:53

熊貓外送驚呆 目睹警破門攻堅 「我不敢送」

2019-10-16 23:45

高雄人倫悲劇 子持剪刺死母親

2019-10-17 15:05

無照保母洗澡燙傷男嬰致走路偏移 母求法院重判抓去關

2019-10-17 13:08

資優少女車禍命喪...「獨一無二的我」來不及實踐

2019-10-17 14:32

疑超速又輾到掉落輪胎失控 大貨車從15公尺高架橋墜落

2019-10-17 15:34

影／6人像甕窯雞般被燒死 檢批「憐憫不花錢」求處死刑

2019-10-17 15:02

影／機車騎士遭擦撞 彈至對向車道被輾斃

2019-10-17 17:16

得知差點遭詐250萬元 婦人瞭解真相差點昏倒

2019-10-17 10:52

聯結車翻覆國三斜張橋附近 鋼條散落車道1駕駛送醫

2019-10-17 14:30

2殉職消防員無線電喊著「mayday」 最後一句求救聲音

2019-10-17 14:00

即刻救援！ 苗警迅速護送高燒小男嬰就醫

2019-10-17 12:43

潤寅詐貸案 福懋前副總黃明堂遭聲押

2019-10-16 23:57

嬤孫命喪砂石車輪下 傷心的阿姨揮打司機

2019-10-17 15:28

高雄小港男子弒母 衛生局：原本明天就要家庭訪視

2019-10-17 16:14

殉職警消張哲嘉父母眼泛紅 盼另一個消防兒子平安

2019-10-17 10:00

影／警車路口左轉 對向直行機車迎面撞上騎士受傷送醫

2019-10-17 21:22

撞死嬤孫兩人僅10萬交保 檢：讓他回家籌錢談賠償

2019-10-17 13:14

大男孩與嫩妹嘿咻15次 致她懷孕引產賠1萬5000元

2019-10-17 11:53

每月往生會員增加互助會倒閉 原告、被告都是被害人

2019-10-17 10:33

高雄傳弒母事件 男子疑爭吵後持剪刀刺死母親

2019-10-17 14:55

嬤騎機車載孫女放學 雙雙遭砂石車輾斃

2019-10-17 00:13

韓粉在臉書反年改社團貼文遭辦社維法 法院裁定不罰

2019-10-17 15:32

被連開4槍仍衝撞警車逃逸 嫌犯在淡水落網查獲毒品

2019-10-17 11:14

台南帥警流利英語伸援手 惹哭菲國女移工頻致謝

2019-10-17 12:49

影／逆倫弒母！死者母親3年12度聲請保護令 今年已6次

2019-10-17 17:42

影／1張圖戳破騙局 抓出網路愛情騙子來圖是P圖

2019-10-17 11:46

潤寅詐貸案 福懋前副總等3人聲押

2019-10-17 00:16

影／李婉鈺控遭警察吃豆腐 要她道歉「做不到」

2019-10-17 16:30

影／下車忘打P檔轎車衝向人群 勇警衝入駕駛座化解危機

2019-10-17 17:56

撞女博士成植物人 欣欣客運判賠3千萬

2019-10-17 00:24

警攻堅送外送員送餐熱議 外送員：不值得為一張單拚命

2019-10-17 17:20

挽回前女友不成 竟威脅要散布女友裸照

2019-10-17 13:06

元配車上錄到鹹濕對話呻吟聲 人夫婚外情曝光

2019-10-17 18:54

女「短衣短褲」盤坐 已婚水電工上床強吻判1年10個月

2019-10-17 16:54

港女命案凶嫌快出獄 法務部隔海籲「繼續押人」

2019-10-17 17:18

老牌燃煤董座涉詐貸九億遭訴

2019-10-16 23:03

男子駕車衝撞警局洩憤？查疑煞車失靈衝進交通隊騎樓

2019-10-17 20:29

用大卡車阻拒檢車 結果…只擋下警車

2019-10-17 00:33

暫停罷工者優待機票 長榮挨罰

2019-10-17 00:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top