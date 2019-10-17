潤寅超貸案擴大再押3人 全案10人羈押禁見
2019-10-17 21:38
聯合報 記者王聖藜
／即時報導
潤寅實業涉嫌向14家銀行詐貸，檢調昨天發動第4波搜索行動，兵分6路約談福懋公司副總黃明堂等5名被告，今天凌晨對黃明堂、行賄「白手套」蕭炯桂、福懋公司課長王博民3人聲請羈押禁見，台北地院召開羈押庭，晚間裁定3人都羈押禁見。
潤寅在境外地區設立多家紙上公司，透過假交易與轉投資，騙過14家銀行，檢調6月發動首波約談，對楊文虎夫婦發布通緝，楊文虎女兒楊宇晨因涉嫌洗錢，今年9月20日企圖搭機離境時落網，被檢察官聲押禁見獲准。
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今天以前，因案被羈押者有7人，分別是台化副處長姜祖明、福懋前經理謝春發、福懋課長歐兆賢、星榮公司負責人蕭良政、潤寅祕書林奕如、潤寅財務莊淑芬、財務經理張力方、楊宇晨，檢調昨天第4波偵辦後，再聲押3人獲准，全案已有10人在押。
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