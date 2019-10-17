亞洲模擬法院宣判 控司法迫害人權

2019-10-17 19:53 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



模擬亞洲人權法院第1案宣判！針對陸正綁票案死刑犯邱和順案的人權爭議，模擬亞洲人權法院17日在台灣大學法學院實習法庭宣判，台灣大學法律學院教授張文貞除指出邱和順遭刑求、法官聲紋比對只用耳朵聽，還強調邱和順被判死刑定讞，卻長年未執行，讓受刑人處於待死恐懼中，明顯違反人權。

邱和順1988年被檢察官認定是「柯洪玉蘭強盜分屍案」及「陸正綁架撕票案」2大案主嫌，起訴後因為案件疑點太多，經過法院23年審理、最高法院發回更審11次，台灣高等法院仍在2011年間判決邱和順死刑，並經最高法院在當年7月駁回邱和順的上訴而判決定讞。然而邱和順至今仍未伏法，在監所中已經待了近30年。

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本案偵審程序有諸多爭議，當年陸正遭綁票時的歹徒勒贖13通電話錄音，經聲紋比對和自白撥電話的邱和順不符，法官卻是用「聽」的，覺得「聽起來很像」就下判決；此外，邱和順等人被起訴後，柯洪玉蘭案內的被害人鞋子、凶刀、現場內褲等證據竟都莫名消失；還有退休員警證實邱和順曾遭刑求，口鼻被灌辣椒水、被逼坐冰塊。

邱和順2011年曾在看守所中撰寫回憶錄，並打算寄出給友人，但遭監所以影響機關聲譽為由要求修改、禁止寄出；後來邱和順聲請釋憲，大法官連續做出755、756號解釋，宣告監所相關規定違憲，也促成《監獄行刑法》、《羈押法》等修正案。

目前國際上已有歐洲人權法院、美洲人權法院、非洲人權與民族權利法院等區域人權法院。模擬亞洲人權法院是第一個亞洲人權法院，由日本、韓國等7個國家的法官進行合議審理。

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