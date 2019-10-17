女性深夜工作 法院：禁用分公司勞資會議取代工會同意
知名賣場家樂福楠梓分公司前年1月間，未經企業工會同意即指派女性勞工深夜工作，被高雄市政府勞工局勞檢發現，依違反勞基法裁罰4萬元。家樂福不服提告，最高行政法院認為，雖分公司沒工廠工會，但仍須經企業工會同意，不能僅憑勞資會議決議，判決應罰確定。
特別的是，最高行第三庭審理後認為有法律爭議：「依勞基法第49條第1項但書規定，雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，得使女工深夜工作（即午後10時至翌晨6時）。
若事業單位有成立企業工會，但其分支機構未另成立廠場工會者，事業單位欲在分支機構實施女工深夜工作，應否經事業單位企業工會同意？或僅須經分支機構勞資會議同意？」
合議庭擬採為裁判基礎的法律見解與先前判決歧異，依法應提案予大法庭裁判，便依規定先踐行對其他各庭徵詢意見徵詢程序，受徵詢庭均回復同意，為首例經徵詢程序而統一法律見解。
判決指出，家樂福企業工會在2011年5月1日成立。高市府2017年3月間勞檢發現，楠梓分公司未經企業工會同意，僅依該分公司勞資會議決議，就在同年1月間指派2名女性勞工在深夜時段工作，違反勞基法規定，依法裁罰4萬元，並公佈其名稱。
家樂福不服提告，高雄高等行政法院判決駁回，而提起上訴。最高行指出，基於保障勞工權益及促進職場性別工作平等，就工作時間、女性勞工深夜工作等特定事項，勞基法以公權力介入私法自治，不容許勞資雙方自行議定勞動條件。
但衡酌經濟活動愈趨複雜多樣，僵化勞動條件恐過度限定勞資關係模式，並可能妨礙經濟發展，故勞基法容許勞雇雙方基於特殊工作需要，就「彈性工時」、「變形工時」、「延長工時」及「女工深夜工作」等事項，可透過勞資協議機制同意而為不同約定；且明文以工會同意為優先，無工會時，始例外委由勞資會議行之。
立法者採取工會同意優先規制，除因勞工團結權為工會法所保障，較諸以多數決決議的勞資會議，更有與資方談判實力外，也在於避免雇主利用其經濟優勢，藉私法自治及契約自由之名，影響個別勞工，降低勞工自主性後各個擊破，達到不利勞工勞動條件，甚至弱化工會功能。
因此，事業單位既有成立企業工會，各分支機構關於勞動基準法相關勞動條件變更，當然須經企業工會同意，要無以各分支機構未成立廠場工會為由，而謂分支機構就該等勞動條件變更，只需經由各分支機構勞資會議同意即可，藉以規避工會監督。
合議庭表示，家樂福未經企業工會同意，僅以楠梓分公司勞資會議決議通過，便指派2名女性勞工在深夜工作，違反勞基法，原判決予以維持，駁回原審之訴無違誤，判決駁回。
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