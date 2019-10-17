造謠「蔡英文們」拋棄國旗 男遭傳喚嗆警綠色恐怖

2019-10-17 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



花蓮一名許姓男子於國慶日當天，在臉書上貼一張國旗塚照片，並寫上「被蔡英文們拋棄的國旗」，但照片事實上是15年前國民黨支持者抗議前總統陳水扁當選的舊照，被民眾檢舉。警方前往許男家中送達傳喚通知書，並告知此舉已違反《社會秩序維護法》，但許不願到案說明。花蓮縣警察局表示，若今天許男沒到警局說明，就會送往花蓮地院簡易庭依《社維法》開罰。

蔡英文總統在國慶日演說上表示，「中華民國台灣」為全民最大共識，但當天卻有一張被堆放成小山的國旗照在網路上瘋傳，疑似連結政府在國慶日後亂丟國旗，但照片其實是15年前的舊照，有民眾因此向警方檢舉。

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警方經查達是家住花蓮的59歲許姓男子涉案，到許男住處送達通知書，並告知因涉嫌違反《社維法》，依法通知到案說明。許卻不願配合，更在臉書上開直播，表示警方到家裡請他簽收通知書，稱自己「PO民進黨丟棄國旗貼文有罪」，質疑「我們是民主國家嗎」，更聲明「本人臉書帳號如果消失了，或本人有三長兩短一定就是蔡英文幹的」。

許男與警方一度口角，許更要求提告檢舉人妨害自由，直說這是綠色恐怖，雙方氣氛僵持不下，最後在警方勸導下，許才不情願地簽收通知書。