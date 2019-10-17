開庭手機遭張淑晶拿走 失主登門追討反被控恐嚇

2019-10-17 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／即時報導



女房東張淑晶因投資糾紛與板橋信合美眼科院長盧雪玉鬧翻，官司纏訟不休。日前，她又因為開庭時拿走對方手機且拒不歸還，被對方拉住手追討，就控告對方妨害自由及恐嚇，但新北地檢署調查對方目的是在要回手機，過程也未見恐嚇言詞，全案今天不起訴處分。

據了解，張淑晶與盧雪玉原為好友，2人曾合作投資房地產，但她為辦理貸款增貸，借用對方銀行帳戶和存款後，竟將對方519萬餘元存款提領一空，事後又不斷藉故推遲還款，感情因此鬧犯。

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張淑晶去年被高等法院判賠盧雪玉200萬元，今年3月被新北地院判賠319萬餘元，2人官司纏訟至今未歇，今年6月又因張淑晶到高等法院開庭時拿走盧雪玉的手機，再爆互控侵占、妨害自由官司。

張淑晶指控，盧雪玉為了手機返還一事跑到她家爭執，有抓住她的手、拉扯她的包包，阻止她開車離開，還說「要告妳侵占及偷竊手機」等語，讓她心生畏懼；盧雪玉則反駁是張淑晶先拿走她的手機又拒不歸還，強調「我只是要她還我手機才跟她理論」。

盧雪玉表示，今年6月24日，她和張淑晶都到高等法院出庭。開庭後，她不慎把手機遺落在被告席，張淑晶向法官和通譯表示願意幫忙返還就把手機拿走，但她與張淑晶聯絡時，對方卻破口大罵，說她找記者堵人，接著就掛斷電話並拒接電話，她才會在6月26日一早到對方家等人。

張淑晶雖指控盧雪玉恐嚇並提出錄音檔作證，但檢方調查內容未錄到「要告妳侵占」等語，在缺乏影像的情況下也無法證明盧女手段已達強暴、脅迫情形。