受不了富老爸譏諷「吃軟飯」 久病男弒父遭判刑17年

2019-10-17 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市56歲蘇姓男子飽受僵直性脊椎炎所苦，求職路不順遂，只能待在家中幫忙妻子料理保母工作，卻又三番兩次被經商有成的父親譏諷「吃軟飯」。身心俱疲的蘇男忍無可忍，去年預藏短刀，直闖父親位在澄清湖的豪宅居所，劈頭直說「我來殺你」後刺殺老父，隨後提刀自殘欲輕生。橋頭地院今下午依殺害直系尊親屬罪，判處蘇男有期徒刑17年、褫奪公權8年，可上訴。

起訴指出，弒父的蘇男身為家中次子，自幼就常目睹母親遭父親家暴，於是挺身而出護母，卻遭父親遷怒；又因蘇學業表現不如其他兄弟，父親經常數落他「沒用」，父子積怨已深。之後蘇男接掌家業，又經營不善，不久後罹患僵直性脊椎炎，苦不堪言，只能在家中幫忙妻子料理家務，又被父親看不順眼、狠酸他「吃軟飯」，於是萌生殺意。

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蘇男去年10月28日上午，將預謀犯案的短刀藏放在身上，騎車至父親居所，待繼母一開門，他隨即進入屋內。蘇父詢問他「你來幹嘛」，蘇男只說「我來殺你」後，就持刀衝向坐在客廳沙發的父親，朝胸部、背部捅殺數刀。蘇男繼母原本在廚房忙碌，聽聞客廳傳來呼救聲，於是探看，豈料目睹丈夫遇刺悲劇，連忙出手制止，手指也被劃傷。

蘇男繼母心急撥打電話呼叫救護車，蘇男趁隙意圖輕生，持短刀在肚子、頸部、手腕刺，也倒在血泊中。父子雙雙送醫急救，但蘇父經急救仍回天乏術。橋頭地檢署依殺害直系尊親屬罪嫌，將蘇男提起公訴。

據了解，蘇父在台東從事營造業有成，才又挾事業基礎返回高雄創業，曾捐贈台東縣政府消防局500萬元購買救災車、另捐5百萬元讓台東縣政府發放給低收入戶，是鄰居眼中是「熱心公益」的地方人士。

案發後，橋頭地院合議庭曾傳喚蘇家長子出庭。蘇家長子證述，遇害的父親生前接受軍事教育，一家之主地位不容挑戰，但弟弟確實從小就不斷為保護母親出面而反抗父親，再加上課業、工作表現不如父親預期，雙方衝突不少；他也當庭內疚自責，自己身為長兄，卻常常置身事外，反而沒有替弟弟做些什麼，一度哽咽拭淚。