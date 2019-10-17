詐欺犯強制工作3年？最高法院「大法庭」將裁判

2019-10-17 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



為解決裁判歧異問題，最高法院與最高行政法院「大法庭」制度7月4日上路，其中最高檢察署就詐騙集團車手適不適用參與組織犯罪的3年強制工作規定，因最高法院判決出現不同見解，提作為首件聲請案。詐欺犯若以組織犯罪防制條例論處，需要強制工作3年，但詐欺犯首次犯罪時須從重論處加重詐欺罪，法條沒有強制工作規定，最高法院各庭見解不同，刑事第二庭提交大法庭裁判。

司法院長許宗力說，大法庭施行後，人民將不用擔心司法「初一、十五不一樣」。大法庭是在最高院、最高行各個審判庭外，另外設置專以統一見解為任務的裁判庭。現有審判庭受理上訴案件，在評議前必須去查閱最高法院就採為裁判基礎的法律問題，看看之前是否曾經做過裁判，如果審判庭評議後，見解和先前的裁判不一致，這時就必須去徵詢其他庭的意見；確定見解不一，審判庭就有義務將法律爭議提給大法庭裁判。

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先前的判決若存有多種分歧見解，屬「積極歧異」；如果以前各庭的見解相同，但現有的審判庭卻持不同見解，則屬潛在歧異。

詐騙集團的「車手」究竟要不要強制工作？爭議許久，莫衷一是，最高法院刑事第一庭認為組織犯罪防制條例規定參與犯罪組織者，不分情節輕重，一律於刑之執行前強制工作3年違憲，去年聲請釋憲，理由是違反憲法第8條正當法律程序、第23條比例原則，案件暫停審理。

不過因類似的案件越來越多，又難以預測大法官何時能解釋，最高法院決定由大法庭統一見解。本件源於楊哲旻違反組織犯罪防制條例、加重詐欺取財等罪案件，爭議在被告若加入幫派從事暴力犯罪，組織犯罪防制條例規定要強制工作3年，但他如果是「加入幫派並從事詐欺」，依想像競合從一重論以加重詐欺罪，卻可能不須強制工作。

最高法院刑二庭與另4庭認為加重詐欺沒有強制工作的規定，對初次犯罪的詐欺犯依加重詐欺罪論罪，就不能以組織犯罪防制條例要求強制工作；不過還有3個庭認為仍須強制工作3年，另外1個庭認為應各別適用組織犯罪和加重詐欺，依二罪各別處罰。