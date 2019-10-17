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女「短衣短褲」盤坐 已婚水電工上床強吻判10年

2019-10-17 16:54聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

澎湖陳姓水電工前年9月間到女性友人住處修理馬桶，見她穿短衣、熱褲坐床上，起了邪念涉嫌強押她強吻撫胸，喊「來一次也不會怎樣」，女子拿小剪刀自衛，他才罷手離開。事後女子拍下傷勢報案提告，一審依強制性交未遂罪判陳1年10月徒刑，上訴後，高雄高分院維持原判，仍可上訴。

判決指出，已婚的陳姓男子與女子認識多年，也長期幫忙修繕水電設備，2017年9月25日下午2點，女子找陳幫忙修馬桶，不料陳走出浴室時，看見她穿著短衣、短褲盤坐在床上看電視，竟起了歹念，也躺到床上呈大字型。

女子見狀喊「幹嘛躺在我床上，你給我起來！」並雙手拉他起來，反遭陳拉住手臂，過程中女子用膝蓋撞陳大腿內側，「你不要再給我亂了，東西給我收一收，趕快離開我家」，不過她轉身去察看馬桶有無修好，陳把她壓地強行撫胸、下體又亂吻，還稱「來啊，來啊，來一次也不會怎樣」。

女子奮力抵抗終於站起身，拿小剪刀自衛「你還要再來嗎？你到底要不要離開？」，陳姓男子才作罷，收拾東西離去；女子也隨即拍下手臂傷勢存證，傳訊給友人求助，只是她事後也找陳質問，遭已讀不回，決定報案提告。

陳姓男子到案後辯稱單純去修理馬桶，修完就離開，沒有任何侵犯女子行為；但一審合議庭勘驗對話紀錄，且女子測謊都沒有「不實」的反應，甚至診斷出創傷後壓力症候群，判陳1年10月徒刑。

陳姓男子上訴後仍然堅持不認罪，二審合議庭不採信他的說詞，駁回上訴維持原判決。

澎湖陳姓水電工前年修理馬桶時，涉嫌對穿著短衣短褲坐床上的女性友人起邪念，強行要求...
澎湖陳姓水電工前年修理馬桶時，涉嫌對穿著短衣短褲坐床上的女性友人起邪念，強行要求發生性行為，高雄高分院依強制性交未遂罪判陳1年10月徒刑。示意圖／Ingimage
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馬桶測謊澎湖
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