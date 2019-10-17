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李婉鈺控遭警察吃豆腐 要她道歉「做不到」

2019-10-17 16:30聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

新北市前議員李婉鈺深夜按前立委張碩文家門鈴，張的鄰居受擾報警，李婉鈺與大安分局新生南路派出所警員林泰安、王重羲起衝突，被依強制未遂、妨害公務罪送辦。台北地院依妨害公務罪判李女4月徒刑，強制未遂罪部分處拘役20日，皆可易科罰金。李女上訴，她對身為公眾人物卻施展暴力感到抱歉，但她遭王碰觸身體「吃豆腐」非常不舒服，想叫她對王道歉「真的做不到」。

李婉鈺去年新北市第3屆議員選舉中落敗，這次轉戰台北市第一選區（北投、士林）立委選舉。高等法院今原要行準備程序，因李婉鈺的律師臨時出國，加上選戰開跑，為避免訴訟遭人拿來作文章，她懇請法官選後再開庭。

台北地檢署指控，2017年11月28日晚上9點，李婉鈺藉口鄉親來訪，打電話邀約張碩文飲宴但遭拒，29日凌晨酒後到張家按大廈電鈴長達12分鐘、上樓拍張家鐵門。李婉鈺要張碩文的妻子開門，並交代張碩文行蹤，張妻不願開門。沈姓鄰居制止李女擾鄰，兩人口角，李女賞人巴掌；警員王重羲、林泰安上前勸阻，王也遭摑掌。

李婉鈺質疑檢察官起訴她犯強制未遂罪認事用「法」有問題，稱強制未遂的加害對象是人嗎？還是電鈴？認為檢察官羅織事實，指她找張碩文喝酒沒約到才去按電鈴是臆測，「起訴書像多了一段故事」。北院認為李女身為市議員，應為民之表率，但她的行為公然挑戰國家法治，判她4月徒刑與拘役20日。

李婉鈺今表示，身為公眾人物，她做了錯的示範，深自檢討，但她身為一個女性，當天被員警碰觸胸部，真的很不舒服。她說，王重羲從頭到尾都嚼著口香糖、態度輕佻，又知道她是民意代表，當時就喊「幹，我要把事情鬧大」，質疑這名警員的心態，何況當時是兩個女生在吵架，應該找女警來處理。

李女說，她覺得被吃豆腐，阻擋警察洗掉密錄器又被打，她認為如果連她都無法替自己發聲，一般民眾應該更無奈，才做出不對的舉動。她說，當時林泰安從後方架住她，王重羲的手卻在她胸前「游移來、游移去」，請國人思考，如果今天是女朋友、另一半、女兒遇到這種狀況，警察的處理方式正確嗎？

「他（王）欠我一個道歉」，李婉鈺感慨因此事件付出慘重的代價，民眾現在評價她「只會喝酒」，但她當了多年的民代，替板橋爭取到許多建設，最後卻淪落至此，希望大家原諒她衝動的行為，但也要反思男警碰觸她身體的感受。

李婉鈺希望庭期延後，法官表示準備程序可以只請律師來，她若遞請假狀，合議庭將斟酌「影響選舉」是否構成正當事由。

新北市前議員李婉鈺被控強制未遂、妨害公務，高等法院今開庭。她說，對身為公眾人物卻...
新北市前議員李婉鈺被控強制未遂、妨害公務，高等法院今開庭。她說，對身為公眾人物卻施展暴力感到抱歉，但她遭警員王重羲碰觸身體「吃豆腐」非常不舒服，想叫她對王道歉「真的做不到」。記者王宏舜／攝影
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李婉鈺張碩文
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