動手打男警案二審 李婉鈺求選戰打完再開庭

2019-10-17 16:08 中央社 台北17日電



前新北市議員李婉鈺被控動手打男警及觸犯強制未遂罪，一審遭判刑4月及拘役20天。二審今首開庭，她說要投入立委選舉，希望選完再開庭，法官諭知遞狀敘明理由，合議庭將評議。

2020年立委選舉，前新北市議員李婉鈺以無黨籍投入台北市第1選區（北投、士林）選戰。

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台北地檢署起訴指出，李婉鈺於民國106年11月28日晚間9時許致電邀約前立委張碩文外出遭拒，翌日凌晨酒後前往張碩文的公寓大廈按門鈴找人，多次按張碩文住處門鈴，並用手拍打鐵門。

有住戶不滿李婉鈺滋擾，出面制止，雙方起口角，林姓、王姓男員警獲報到場處理。

李婉鈺涉嫌拉扯林姓員警的錄影設備，並涉嫌侮辱王姓員警，動手打王的臉部，檢察官偵辦後依強制未遂、妨害公務罪嫌起訴李女。

一審台北地方法院7月間依害公務等罪判她有期徒刑4月；強制未遂部分，判拘役20天，均可易科罰金。

李婉鈺不服，提起上訴，由二審台灣高等法院審理，今天首次開庭。

李婉鈺出庭前受訪表示，事發至今，她都有在檢討，非常誠心地跟社會大眾道歉，她身為公眾人物，做了錯誤的示範，不應該使用暴力行為，但若回到個人面，她是女性，她當時被王姓男警吃豆腐，對方手部摩到她的胸口，她因感到氣憤才會動手，將在庭上請求法官從輕量刑，給予緩刑。

李婉鈺在庭上表示，委任律師出國而未到庭，另外請求法官將本案延後開庭，因為她要投入立委選舉，希望選完再開庭。法官諭知遞狀敘明理由，合議庭將評議。