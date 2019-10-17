韓粉在臉書反年改社團貼文遭辦社維法 法院裁定不罰
2019-10-17 15:32
聯合報 記者蕭雅娟
／台北即時報導
蕭姓女子今年6月19日涉嫌在臉書「監督年金改革行動聯盟」社團貼文，散步「蔡政府支援香港暴力遊行10億、高雄登革熱防治零元」等不實訊息，遭警方依違反社會秩序維護法移送法辦。士林地院簡易庭認為不符構成要件，裁定不罰。
裁定書指出，蕭姓女在今年6月19日，用手機在臉書「監督年金改革行動聯盟」社團，散布「蔡政府支援香港暴力遊行10億、高雄登革熱防治零元」等「不實訊息」，同日下午1時經警方通知到案說明，認為蕭的言論涉散佈謠言，足以影響公共安寧，並依照社維法送辦。
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蕭姓女子辯稱，因行政院長不給高雄登革熱補助款，覺得「拿人命當政治報復」，看到韓國瑜跟蘇貞昌要錢要得很辛苦，才從LINE群組轉貼這訊息到臉書。
高雄市政府在今年6月以新聞稿表達，「行政院過往都同意提列核撥補助，唯獨今年不予同意」、「敬請中央不要因人設事」，在2月及5月在行政院重要蚊媒傳染病防治會議上，提出疫情分析及需求請求補助，然皆未獲同意。法院認為，高雄市政府新聞稿，足以讓讀者相信行政院拒絕同意高雄市政府有關防治補助款之申請。
法官指出，蕭女顯然相信高雄市政府發佈的新聞，主觀上認知混淆，且轉貼他人發表訊息，尚不足推認主觀上有明知為不實事實，與社維法第63條第1項第5款之要件不符。
客觀上，是因立場不同誇大性評論，縱引起回應、分享、討論，但無足以使聽聞者產生畏懼，或恐慌等負面心理，難認影響公共安寧。全案諭知不罰，仍可表示不服提出抗告。
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