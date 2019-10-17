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6人像甕窯雞般被燒死 檢批「憐憫不花錢」求處死刑

2019-10-17 15:02聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

男子湯景華半夜縱火燒死6人，一、二審均判湯死刑，最高法院以未對湯進行精神鑑定，發回更審。高等法院更一審囑託亞東醫院替湯行精神鑑定，後來因8月法官調動，今天更新審理、辯論終結，湯仍堅持沒有放火；辯護律師抗辯湯無直接殺人犯意，稱「如果故意要燒死人，可以汽油潑出入口」。檢察官古慧珍求處死刑，說「憐憫不花錢，慈悲賺人心」，指被害人的痛苦悲傷不是外人能感同身受。

告訴代理人謝智潔為了本案做了不少功課，她計算39件伏法或定讞的死刑案，平均死亡人數是1.82人，而湯造成6人死亡，惡性重大；她比擬被害人當時的狀況就像是無路可逃的「甕窯雞」，在臥室被活活燒死，翁姓告訴人至今害怕湯，因為沒有人知道湯會不會被判死刑。謝表示，4年過去，湯依舊否認犯罪、沒有賠償、沒有懺悔，這時還要鑑定他的教化可能性，這能鑑定嗎？

湯景華(53歲)2014年和「小涼哥」餐廳老闆口角，翁姓顧客見狀出面勸架，卻「公親變事主」被湯提告，法官判湯敗訴。湯懷恨在心，2016年3月23日凌晨到翁家樓下，點燃浸滿汽油的報紙，縱火燒機車洩憤。火勢延燒快速，害翁的6名親人被活活燒死，包括14歲的堂妹，翁則因當兵不在家，躲過一劫。

更一審今傳新北市消防局黃姓火災鑑定承辦人作證，黃證稱起火處為電動機車，火流由屋外往建物上方延燒，不過因電動機車沒有汽油，如果有的話，是「外力介入」。黃說，現場無危險物品，起火地也無雜物堆疊，但事發前監視器卻遭人撥動，若是用其他方式潑灑汽油，不會遺留，「沒有證物不代表案發沒有汽油」。

辯論時，湯景華仍要求拿出科學證據作根據，堅稱沒有縱火。審判長詢問3月21日凌晨何以自備塑膠桶購買3.77公升的汽油，湯回答「拿來擦拭租屋處的白鐵」，至於23日凌晨2點多騎車外出，是為了丟垃圾、找資源回收處。

審判長詢問為何在事故現場三度徘徊？是否要尋找翁的住處？湯景華則回答「好奇房子蓋得奇怪」，才連續進去3次，並尋找可否丟環保垃圾。湯在檢警偵訊時表示自己的手遭燙傷，但後來卻改口是因車禍糾紛被打致傷，審判長詢問「你是遭不當詢問嗎？」，他回「48小時沒睡覺，恍神下說的」。

檢察官認為本案罪證明確。湯的辯護律師林欣萍則說「有無放火不具殺人故意」，必須考慮放火地和建物構造，事發地一樓的鐵捲門是關閉的，無法從外頭窺得有無易燃物，稱湯沒有想殺人。

另名律師鄭凱鴻則說，即使翁犯罪，也只是犯縱火、過失致死罪，因為他只是想嚇嚇翁姓被害人而已，如果故意要燒死人，可以潑建物出入口、騎樓所有機車，不需要用報紙沾汽油放電動機車，況且機車也不靠近建物出入口。律師劉政杰則說湯有精神病，自白可信度可疑，湯和火災發生或許有關，但沒預謀殺人，並指湯的前科只是「小偷小盜」。

在科刑部分，檢察官古慧珍認為湯的犯行屬故意、有意的「intentional killing」，是公政公約定義的「情節最重大之罪」，我國沒有廢除死刑，湯應該判死。古說，6名死者死前掙扎，而湯景華至今不坦承放火，不適合做教化可能性鑑定，他冷血殺人，沒有聯合國人權事務委員會36號一般性意見「避免死刑」的情況，判處死刑才能實現刑罰權的分配正義。

告代謝智潔表示，警方詳實調查本案經過，把湯的犯案過程「一格一格擺出來」，湯的謊言很容易被戳破，試問誰會買3.77公升的汽油回家清潔？稍有不慎豈不就陷入火海。3.77公升數量龐大，但警方沒有搜到這批汽油，要說沒縱火是不可能的事。謝智潔質疑，湯景華的律師做的是「有罪辯護」，但辯稱是「未必故意」，試問如有人在國慶典禮上丟手榴彈造成死傷，刑法上要如何評價？她直指辯方論點不合理。

審判長諭知11月28日上午10點宣判。

男子湯景華半夜縱火燒死6人，一、二審均判湯死刑，最高法院以未對湯進行精神鑑定，發...
男子湯景華半夜縱火燒死6人，一、二審均判湯死刑，最高法院以未對湯進行精神鑑定，發回更審。高等法院今辯論終結，湯仍堅持沒有放火。檢察官古慧珍求處死刑，說「憐憫不花錢，慈悲賺人心」，指被害人的痛苦悲傷不是外人能感同身受。記者王宏舜／攝影
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死刑殺人縱火
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