半夜闖空門瞎稱刑警 女屋主相信了還奉茶

2019-10-17 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



屏東郭姓男子去年7月深夜涉嫌闖民宅行竊，遭發現後謊稱是「第三分隊的小陳」便衣刑警，女主人竟信以為真，不僅遞上開水還讓他從大門離去，直到撥打他所留的電話未通才趕緊報案，警方揭穿他偷走1個LV手提包。全案高雄高分院依侵入住宅竊盜罪，判1年2月徒刑定讞。

判決指出，郭姓男子（29歲）去年7月11日凌晨3點多，侵入東港鄉民宅，偷走2樓寢室梳妝台的手提包，準備從1樓離去時，家中外籍看護「阿弟」發現，趕緊叫醒熟睡中的蘇姓女屋主，她起床搜尋，在3樓頂樓的樓梯間發現郭。

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蘇女開庭指出，阿弟當時說「有人到家裡來」，她開燈把二樓房間看完沒看見人影，但阿弟堅稱真的有人，她又往上找，結果有個人拿著白手套坐在2樓往3樓樓梯口，她詢問是誰？對方稱「我是刑警」，不過沒帶證件。

蘇女告訴法官「他長得很帥，我以為是刑警」，更以「半夜為民除害真的很棒」以禮相待，倒杯水給郭姓男子喝，聊一下天後他要離去，她認為獨住又是女性，請郭姓男子留下電話；郭離開後看護又發現外面有動靜，不料蘇女撥打電話卻打不通，便撥110報警。

蘇女說，警方獲報到場，蘇女還問有沒有遇到刑警同事？警方回沒有，便到附近查詢有無可疑蹤影；此期間郭居然又到她家敲門，說發現她家外面有人在吸毒，有針筒、包包，想說包包是她的，就拿回歸還，還要她把門關緊。

蘇女一看，發現竟是自己LV皮夾，但裡面信用卡、現金5000多元都遭偷走，不過郭早已離開，蘇女向搜尋未果折返的警方詢問，終於確認是假刑警，憤而報案提告，從她。