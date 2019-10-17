親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

嬤孫命喪砂石車輪下 傷心的阿姨揮打司機

空軍宣布 尋獲少校何子雨失事2040幻象戰機「黑盒子」

半夜闖空門瞎稱刑警 女屋主相信了還奉茶

2019-10-17 14:30聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

屏東郭姓男子去年7月深夜涉嫌闖民宅行竊，遭發現後謊稱是「第三分隊的小陳」便衣刑警，女主人竟信以為真，不僅遞上開水還讓他從大門離去，直到撥打他所留的電話未通才趕緊報案，警方揭穿他偷走1個LV手提包。全案高雄高分院依侵入住宅竊盜罪，判1年2月徒刑定讞。

判決指出，郭姓男子（29歲）去年7月11日凌晨3點多，侵入東港鄉民宅，偷走2樓寢室梳妝台的手提包，準備從1樓離去時，家中外籍看護「阿弟」發現，趕緊叫醒熟睡中的蘇姓女屋主，她起床搜尋，在3樓頂樓的樓梯間發現郭。

蘇女開庭指出，阿弟當時說「有人到家裡來」，她開燈把二樓房間看完沒看見人影，但阿弟堅稱真的有人，她又往上找，結果有個人拿著白手套坐在2樓往3樓樓梯口，她詢問是誰？對方稱「我是刑警」，不過沒帶證件。

蘇女告訴法官「他長得很帥，我以為是刑警」，更以「半夜為民除害真的很棒」以禮相待，倒杯水給郭姓男子喝，聊一下天後他要離去，她認為獨住又是女性，請郭姓男子留下電話；郭離開後看護又發現外面有動靜，不料蘇女撥打電話卻打不通，便撥110報警。

蘇女說，警方獲報到場，蘇女還問有沒有遇到刑警同事？警方回沒有，便到附近查詢有無可疑蹤影；此期間郭居然又到她家敲門，說發現她家外面有人在吸毒，有針筒、包包，想說包包是她的，就拿回歸還，還要她把門關緊。

蘇女一看，發現竟是自己LV皮夾，但裡面信用卡、現金5000多元都遭偷走，不過郭早已離開，蘇女向搜尋未果折返的警方詢問，終於確認是假刑警，憤而報案提告，從她。

郭姓男子到案後拒認罪，辯稱當天在案發現場他的機車，是借給蕭姓友人，但蕭否認，蘇女開庭時當場指認就是郭，一審法官認定郭侵入住宅竊盜事證明確，且否認犯行態度惡劣、誣陷別人，判1年2月徒刑；郭上訴仍堅稱沒涉案，二審合議庭駁回維持原判定讞。

屏東郭姓男子涉嫌闖空門行竊，被屋主發現還自稱便衣刑警，高雄高分院依侵入住宅竊盜罪...
屏東郭姓男子涉嫌闖空門行竊，被屋主發現還自稱便衣刑警，高雄高分院依侵入住宅竊盜罪，判1年2月徒刑定讞。圖／本報資料照
分享

【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

影／6人像甕窯雞般被燒死 檢批「憐憫不花錢」求處死刑

2019-10-17 15:02

撞死嬤孫兩人僅10萬交保 檢：讓他回家籌錢談賠償

2019-10-17 13:14

北部黑心豆芽案 元品家族企業一家4口判刑

2019-10-17 12:31

北市農田水利會爆貪汙 兩任站長1聲押1交保

2019-10-17 11:10

桃園醉男發洩情緒 亂噴「蔡英文共匪」遭送辦

2019-10-17 11:18

韓粉在臉書反年改社團貼文遭辦社維法 法院裁定不罰

2019-10-17 15:32

環球橡膠小港廠火警 環保局依空汙法裁罰20萬

2019-10-17 14:52

反送中浮屍案：非病死疑案，台灣怎麼做？

2019-10-17 14:50

潤寅詐貸案越滾越大 再爆水果盒藏現金行賄

2019-10-17 14:42

選舉固樁大撒鈔遭判刑3年半 莫拉克受災戶的他雪上加霜

2019-10-17 13:15

無照保母洗澡燙傷男嬰致走路偏移 母求法院重判抓去關

2019-10-17 13:08

花千萬買新屋出租 房客自殺變凶宅價格驟降兩百萬

2019-10-17 12:29

黃鑰文攜械找死者輸贏 法官認定有殺人動機

2019-10-17 11:16

載運生雞糞罰不怕！ 台東再抓2輛罰12萬

2019-10-17 11:11

罵拉麵店「商標蟑螂」 海倫清桃緋聞男友免賠錢

2019-10-17 10:34

男被女毆打反擊辯正當防衛 法官認是主動攻擊報復

2019-10-17 10:33

每月往生會員增加互助會倒閉 原告、被告都是被害人

2019-10-17 10:33

催討5000元未果刺死毒友 黃鑰文重判23年

2019-10-17 09:56

「土壤」屬不得輸入的檢疫物 從大陸輸入培養土被查獲

2019-10-17 09:55

罵小三「髒女人」罰5千 檢、審：公然侮辱算私刑

2019-10-17 09:29

獨／潤寅案驚爆水果盒藏金行賄 北檢押三人

2019-10-17 06:53

暫停罷工者優待機票 長榮挨罰

2019-10-17 00:30

防濫用！白領金融犯罪 擬排除使用法扶

2019-10-17 00:28

撞女博士成植物人 欣欣客運判賠3千萬

2019-10-17 00:24

潤寅詐貸案 福懋前副總等3人聲押

2019-10-17 00:16

潤寅詐貸案 福懋前副總黃明堂遭聲押

2019-10-16 23:57

老牌燃煤董座涉詐貸九億遭訴

2019-10-16 23:03

上市公司福懋前副總黃明堂涉詐貸移送北檢

2019-10-16 22:28

追求女同事被拒 恐嚇後果自負 掐她脖子摸胸被判刑

2019-10-16 22:27

潤寅詐貸案 福懋顧問妻子移送北檢

2019-10-16 20:48

段宜康判賠定讞 馬英九辦公室：讓造謠者記取教訓

2019-10-16 18:47

為了「大約在冬季」43首歌 齊秦槓上老東家求償千萬

2019-10-16 18:45

洩漏公司標案底價 台塑關係企業4員工起訴

2019-10-16 17:56

律師學院今開幕 審檢辯「智庫」三足鼎立

2019-10-16 17:43

北市農田水利會爆貪汙 廉政署搜索

2019-10-16 17:27

將妻切成七塊卻說無罪 夫：羈押已精神錯亂

2019-10-16 17:20

指馬英九收政治獻金 段宜康確定要賠60萬並在臉書道歉

2019-10-16 16:35

花7500元夾娃娃 因2枚50元有假挨告

2019-10-16 16:00

BRT弊端市府無作為 議員將提國賠

2019-10-16 15:38
看更多

熱門文章

資優生孫女今天段考 阿嬤接放學雙雙命喪輪下

2019-10-16 18:54

影／試管受孕夫卻外遇 單親媽養出資優女又天人永隔

2019-10-16 21:08

砂石車疑內輪差死角 台中東區輾死2女

2019-10-16 17:55

獨／潤寅案驚爆水果盒藏金行賄 北檢押三人

2019-10-17 06:53

熊貓外送驚呆 目睹警破門攻堅 「我不敢送」

2019-10-16 23:45

指馬英九收政治獻金 段宜康確定要賠60萬並在臉書道歉

2019-10-16 16:35

加重麻醉手術台上舔女患者下體 變態婦產醫師遭判刑5年

2019-10-16 17:16

花7500元夾娃娃 因2枚50元有假挨告

2019-10-16 16:00

邰哥、坤達體驗一日警察 意外幫迷途孩童重回母親懷抱

2019-10-16 15:49

砂石車雙十連假輾斃兩女大生 雲縣警局今起加強取締

2019-10-16 16:32

50年「金杯三角高粱酒」值多少？ 價錢曝光震驚網友

2019-10-16 20:43

段宜康判賠定讞 馬英九辦公室：讓造謠者記取教訓

2019-10-16 18:47

無照保母洗澡燙傷男嬰致走路偏移 母求法院重判抓去關

2019-10-17 13:08

獨／搶救台南版雷恩大兵！殉職消防員兄長可望返鄉

2019-10-16 19:58

姊姊遭女子持刀刺傷腸子外露 妹妹感嘆：這社會病了

2019-10-16 17:48

客運起步乘客往後仰傷重不治 檢方勘驗影帶駕駛不起訴

2019-10-16 16:17

女網友叫外送金額會錯意 小費頓時爆增15倍

2019-10-16 17:48

得知差點遭詐250萬元 婦人瞭解真相差點昏倒

2019-10-17 10:52

「女兒被那個男的吃了」 父親聽到這句話爆氣喊告

2019-10-16 16:36

潤寅詐貸案 福懋前副總黃明堂遭聲押

2019-10-16 23:57

綠豆不小心掉進排水孔 幾天後洗手台變得「綠意盎然」

2019-10-16 16:14

高雄警攻堅查緝槍枝 對峙半小時後男子丟步槍滅證

2019-10-16 22:08

安全帶很重要！小貨車駕駛乘客車禍被拋出重傷

2019-10-16 15:37

潤寅詐貸案 福懋顧問妻子移送北檢

2019-10-16 20:48

為了「大約在冬季」43首歌 齊秦槓上老東家求償千萬

2019-10-16 18:45

即刻救援！ 苗警迅速護送高燒小男嬰就醫

2019-10-17 12:43

追求女同事被拒 恐嚇後果自負 掐她脖子摸胸被判刑

2019-10-16 22:27

殉職警消張哲嘉父母眼泛紅 盼另一個消防兒子平安

2019-10-17 10:00

洩漏公司標案底價 台塑關係企業4員工起訴

2019-10-16 17:56

上市公司福懋前副總黃明堂涉詐貸移送北檢

2019-10-16 22:28

急著迴轉送早餐 外送員違規遭女騎士撞上

2019-10-16 15:31

北市農田水利會爆貪汙 廉政署搜索

2019-10-16 17:27

「活到老、學到老、玩到老」 不老阿嬤獨自環島旅行

2019-10-16 18:37

大男孩與嫩妹嘿咻15次 致她懷孕引產賠1萬5000元

2019-10-17 11:53

每月往生會員增加互助會倒閉 原告、被告都是被害人

2019-10-17 10:33

老牌燃煤董座涉詐貸九億遭訴

2019-10-16 23:03

嬤騎機車載孫女放學 雙雙遭砂石車輾斃

2019-10-17 00:13

將妻切成七塊卻說無罪 夫：羈押已精神錯亂

2019-10-16 17:20

撞女博士成植物人 欣欣客運判賠3千萬

2019-10-17 00:24

影／1張圖戳破騙局 抓出網路愛情騙子來圖是P圖

2019-10-17 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top