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網傳高雄登革熱防治0元 法官裁定不罰

2019-10-17 14:15中央社 台北17日電

蕭姓民眾在臉書散布「高雄登革熱防治0元」訊息，被依違反社維法送辦。法院認為，高市府確曾發新聞稿指行政院不同意補助款，難認蕭姓民眾明知不實還轉發，日前裁定不罰。

士林地方法院裁定書指出，蕭姓民眾涉嫌於民國108年6月19日，在臉書社群「監督年金改革行動聯盟」社團，散布「蔡政府支援香港暴力遊行10億、高雄登革熱防治零元」等不實訊息。

警方認為，蕭姓民眾涉有社會秩序維護法第63條第1項第5款散布謠言，足以影響公共安寧行為，函送法辦。

蕭姓民眾辯稱，行政院長不給高雄登革熱補助款，他覺得是拿人命當政治報復，但他不知如何查證，只是轉貼，看韓國瑜跟蘇貞昌要錢要得很辛苦，才貼這訊息。

裁定指出，高雄市政府確曾於6月以新聞稿表達「…行政院過往都同意提列核撥補助，唯獨今年不予同意…敬請中央不要因人設事…兩次在行政院重要蚊媒傳染病防治會議上，提出疫情分析及需求請求補助，然皆未獲同意…」。

法官認為，行政院衛生福利部雖有回應、澄清，但高市府新聞稿，確足以令讀者相信行政院拒絕同意高市府有關防治補助款的申請。

法官也認為，於資訊紛紜的現代社會，一般讀者未必有足夠資訊判斷及查證能力，容易偏信其所信賴者發布的新聞資訊，依被移送人供述綜合以觀，顯然是信賴高市府新聞稿，而有主觀上認知混淆，且是轉貼他人訊息，尚不足推認主觀上確有明知為不實事實的認知，與散布謠言的要件不符。

裁定最後提到，蕭姓民眾散布的內容，客觀上，顯可判斷為立場不同者誇大性質的評論，縱引起回應、分享，乃至討論，也不足以使聽聞者因而產生畏懼或恐慌等負面心理，難認有何影響公共安寧情事，裁定不罰，可抗告。

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