網傳高雄登革熱防治0元 法官裁定不罰

2019-10-17 14:15 中央社 台北17日電



蕭姓民眾在臉書散布「高雄登革熱防治0元」訊息，被依違反社維法送辦。法院認為，高市府確曾發新聞稿指行政院不同意補助款，難認蕭姓民眾明知不實還轉發，日前裁定不罰。

士林地方法院裁定書指出，蕭姓民眾涉嫌於民國108年6月19日，在臉書社群「監督年金改革行動聯盟」社團，散布「蔡政府支援香港暴力遊行10億、高雄登革熱防治零元」等不實訊息。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

警方認為，蕭姓民眾涉有社會秩序維護法第63條第1項第5款散布謠言，足以影響公共安寧行為，函送法辦。

蕭姓民眾辯稱，行政院長不給高雄登革熱補助款，他覺得是拿人命當政治報復，但他不知如何查證，只是轉貼，看韓國瑜跟蘇貞昌要錢要得很辛苦，才貼這訊息。

裁定指出，高雄市政府確曾於6月以新聞稿表達「…行政院過往都同意提列核撥補助，唯獨今年不予同意…敬請中央不要因人設事…兩次在行政院重要蚊媒傳染病防治會議上，提出疫情分析及需求請求補助，然皆未獲同意…」。

法官認為，行政院衛生福利部雖有回應、澄清，但高市府新聞稿，確足以令讀者相信行政院拒絕同意高市府有關防治補助款的申請。

法官也認為，於資訊紛紜的現代社會，一般讀者未必有足夠資訊判斷及查證能力，容易偏信其所信賴者發布的新聞資訊，依被移送人供述綜合以觀，顯然是信賴高市府新聞稿，而有主觀上認知混淆，且是轉貼他人訊息，尚不足推認主觀上確有明知為不實事實的認知，與散布謠言的要件不符。

裁定最後提到，蕭姓民眾散布的內容，客觀上，顯可判斷為立場不同者誇大性質的評論，縱引起回應、分享，乃至討論，也不足以使聽聞者因而產生畏懼或恐慌等負面心理，難認有何影響公共安寧情事，裁定不罰，可抗告。