民眾抱怨店家用盆栽擋路 警：已請店家限期改善

2019-10-17 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



中和地狹人稠，有民眾在臉書社團「我是中和人」抱怨，中和區景安路與南山路交叉路口有店家用盆栽擋住斑馬線出入口，網友跟店家反映，店家卻沒有反應，網友表示，他推娃娃車不僅要繞道，行人常常還要閃他，詢問大家是否有法可管？景安派出所表示，已請店家限期改善，也張貼限期改善通知書，如果店家未改善，會與環保局一同前往，將盆栽視為廢棄物移除，並會依照道路交通管理處罰條例第82條，處1200至2400元罰鍰。

黃姓網友在臉書社團「我是中和人」貼文表示，「想請問大家，自家花盆可以擋住斑馬線出入口嗎？跟店家反應過，老闆一副那又沒關係的臉，我推娃娃車每天要帶兒子去旁邊小兒科吸鼻涕，不僅要繞道，還行人常常閃開我，明明路口就很大，請問大家有法可管嗎？在景安路南山路交叉口」。

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貼文一出也引起在地民眾熱烈討論，有網友表示：「可能需要一直檢舉，景平路南華路一帶剛鋪好的人行道，老是被店家停汽車，我氣到一直檢舉」、「樓主，你跟我一樣，每天很氣惱，推嬰兒車要閃來閃去，又不敢講、很無奈。」、「我家就住這邊，有印象以來都是長這樣⋯⋯還會停自己的貨車。」