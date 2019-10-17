選舉固樁大撒鈔遭判刑3年半 莫拉克受災戶的他雪上加霜
高雄市鍾姓莫拉克受災戶為求多一份薪水、改善家庭經濟，去年九合一大選時投入杉林區里長選戰。他熟知選區不少里民曾居住六龜、寶來里，想牟取這些選票支持，於是找上同為受災戶的張姓男子、及風災中結識的林姓義消幫忙牽線，撒鈔4萬元、陸續對20餘人行賄，遭警方循線查獲。橋頭地院依共同犯交付賄賂罪，判他有期徒刑3年半、褫奪公權4年，可上訴。
判決指出，鍾姓里長候選人去年大選前一周，將1萬元現鈔交給張男，先打算用其中4千元收買張家4張選票，再委託他將其餘6千元以每票1千元對價，另行找里內選民固樁。張男未告訴家人買票一事，先自行將3千元交給同里林姓選民，告知要投票給鍾姓候選人後，又交代不知情的同居女友將另外1千元轉交里內黃姓選民，但黃姓選民退還現鈔，買票未得逞。
鍾姓里長候選人也拜託林男幫忙拉票，林男表示，據他了解，約有30名選民曾住在寶來里；鍾於是當場交付3萬元鈔票，委請林男以每票1千元對價關係，替他賄賂該些選民。林男收下現款後，偕同張姓女友、蔡姓友人陸續向許姓、徐姓、鄧姓、潘姓等選民行賄買票。張女在賄選過程中，先詢問選民家中有幾人，然後比出候選人編號，並交付賄款，表示買票意思 。
警方據情資通知林姓、許姓、徐姓、鄧姓、潘姓、黃姓等選民到案說明，扣得鍾姓候選人的競選宣傳單，並掌握賄款數額，循線查獲鍾姓候選人委託張男、林男等人買票情節。
鍾姓候選人到案僅坦承委託林男以每票1千元價格幫忙買票，但矢口否認委請張男出手。然而，據證人指證及張男自白，檢、審認定張男也有協助行賄。張男、張女均自白坦承犯行，僅有林男的蔡姓友人矢口否認，但檢審同樣依證人證詞，認為同行的蔡不可能不知情。
鍾姓候選人因莫拉克風災結識張男、林男，三人房屋、家產均在風災中毀於一旦。張男本身身體有殘疾，為貪圖小利改善家中經濟，又基於同為受災戶情誼，才答應鍾幫忙拉票；林男則感念鍾曾在風災中對他伸出援手，為還人情才無償答應鍾的請託，幫忙行賄買票，犯後深感悔悟，還內疚牽連女友、友人，表明經此教訓後絕不再犯。辯護主張請求減輕刑責。
橋頭地院合議庭審理認為，民主選舉是珍貴資產，全民都應共同珍惜維護，但鍾姓候選人等仍用現金利誘，破壞選風、影響選舉公平公正，行為相當不可取，且鍾行賄、預計行賄的 人數多達22人，造成的損害不小。綜合考量後，依共同犯行賄罪，判處鍾姓候選人有期徒刑3年半、褫奪公權4年。
至於張男、林男，也分別遭依共同犯交付賄罪，判處有期徒刑1年半、1年8月，另褫奪公權2年，均宣告緩刑3年，緩刑期間交付管束，並得向指定機關服100小時義務勞動，並接受法治教育3場次。林男的張姓女友、蔡姓友人也分別遭判有期徒刑1年8月、3年2月，均褫奪公權2年。全案可上訴。
鍾姓候選人在莫拉克風災後，房屋全毀，至今仍住在愛心屋裡，家中除了有1老母待奉養外，還有妻子、2幼子要撫養，全家仰賴鍾任職混凝土公司司機薪水、低收入戶補助度日，鍾才動念想藉由當選里長，能多一份薪水改善家庭經濟，沒想到卻反而身陷賄選官司。據中選會資料，鍾姓候選人去年以420票落選該里里長。
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