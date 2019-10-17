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外送哥連接2張訂單 一看備註欄嚇傻報警幫忙破案

撞死嬤孫兩人僅10萬交保 檢：讓他回家籌錢談賠償

2019-10-17 13:14聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

王姓老婦昨騎機車載就讀國一資優班的張姓外孫女回家途中，在台中市東區慘遭砂石車撞死，警方今天依過失致死罪將吳姓司機移送，檢察官依據現場圖、證人、及吳的供述，釐清肇事責任，認定吳犯罪嫌疑重大，命他以10萬交保，回家籌錢與被害人家屬談和解。

警方調查，吳姓男子（47歲）昨天下午駕駛砂石車沿台中市東區自由路行駛，行經建成路口時欲右轉地下道，因內輪差視線死角，未注意右前車頭處由王姓老婦騎乘、搭載13歲外孫女的機車，撞上王姓老婦所騎機車，機車被拖行14公尺，祖孫倆已血肉模糊慘死。

據悉，張姓少女來自單親家庭，張母與丈夫十多年前努力多次才以試管受孕懷上張女，但張父後來因外遇而離婚，少女由張母獨力扶養。少女從小表現傑出，國小時就因品學兼優，畢業時獲市長獎，上國中後又因英文能力優秀，入選資優班。

台中地檢署檢察官今天上午相驗，並訊問肇事的吳姓砂石車司機，吳坦承肇事，且檢察官根據現場目擊證人、路口監視器畫面、警方製作的現場圖，已釐清肇事原因，認定吳男涉嫌過失致死罪嫌重大，命他以10萬交保。

同時，檢察官在相驗時，徵得被害人家屬同意，由犯罪被害人保護協會台中分會主動介入關懷，同時提供相關法律協助，確保被害人家屬權益。

王姓老婦昨騎機車載就讀國一資優班的張姓外孫女回家途中，慘遭砂石車撞死，警方今天依...
王姓老婦昨騎機車載就讀國一資優班的張姓外孫女回家途中，慘遭砂石車撞死，警方今天依過失致死罪將吳姓司機移送，檢察官依據現場圖、證人、及吳的供述，釐清肇事責任，認定吳犯罪嫌疑重大，命他以10萬交保。圖／本報資料照
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